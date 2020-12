Kinder aus Boltenhagen haben nach einem Aufruf zwölf Modelle für ihre Traumspielplätze gebastelt. So sollen sie daran beteiligt werden, wenn die Gemeinde neue Spielplätze plant oder bestehende verbessern will. Die Präsentation der Modelle sollte am 19. Dezember stattfinden, muss aber erneut verschoben werden.