Boltenhagen

Das Gebäude, in dem der Ärger seinen Lauf nahm, gibt es nicht mehr. Die Gemeindeverwaltung an der Ostseeallee ist abgerissen. Sie wurde nicht mehr gebraucht, nachdem Boltenhagen dem Amt Klützer Winkel angegliedert wurde. Ein Schritt, der nicht nur dem damaligen Bürgermeister Olaf Claus bis heute sauer aufstößt. Doch die Probleme begannen schon mit der Wende. Denn mit dem Ende der DDR wurde Boltenhagen, um es einfach auszudrücken, neu aufgeteilt.

Damals einigten sich CDU und SPD, dass die Christdemokraten den Kurdirektor und die Sozialdemokraten den Bürgermeister stellen. Ähnlich sollen auch Grundstücke in Top-Lage teilweise zu Schleuderpreisen vergeben worden sein. Die Zugehörigkeit zu Interessengruppen und Parteien soll, so Eingeweihte gegenüber der Redaktion, dabei eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben. Je mehr vom Immobilien- und Postenkuchen in Boltenhagen verteilt wurde, umso größer wurden die Begehrlichkeiten. Streit war an der Tagesordnung.

Rüdiger Hilscher als erste Bürgermeister

Bei der ersten Kommunalwahl im Mai 1990 wurden 21 Mitglieder in die Gemeindevertretung gewählt. Sie wählten den ersten hauptamtlichen Bürgermeister, Rüdiger Hilscher. Als er 1996 starb, folgte Heinz-Dieter Schultz, der 1999 durch Heinz Schmidt ersetzt wurde. Er war der erste Bürgermeister, der von den Einwohnern gewählt wurde.

Die Wähler setzten große Hoffnungen in den ehemaligen Landrat – und wurden jäh enttäuscht. Kurz nach der Wahl tauchte seine Stasi-Akte auf, die ihn als IM entlarvte. Seine Nachfolgerin wurde Christiane Meier (CDU), die 2007 in der Stichwahl Olaf Claus (ptl.) unterlag. Bemerkenswert: Kein einziges Gemeindeoberhaupt schaffte eine zweite Amtszeit.

Das Internet als Schauplatz von Hass und Hetze

Gab es bis dahin bereits lautstarke Auseinandersetzungen, nahm der Streit im Internet mit der Amtsübernahme durch Olaf Claus neue Formen an. Auf anonymen Plattformen wurden gezielte Angriffe gefahren. Auch in gedruckten Wurfsendungen wurden harte Kritik und Anfeindungen im Ort verbreitet. Die Quellen? Bis heute unbekannt.

Auffällig war jedoch, dass vor allem die Kontrahenten von Claus immer wieder ins Fadenkreuz gerieten. Es kam zu gegenseitigen Vorwürfen und auch zu Klagen gegen Olaf Claus, die sich mit der Benutzung von Dienstwagen oder dem Einstellen und Entlassen von Mitarbeitern beschäftigten. Unter anderem feuerte er eigenmächtig die Kurdirektorin, die ihren Posten – zumindest damals – behielt, bis sie später über die Pannenserie bei der Dünenpromenade stolperte.

Olaf Claus war bis Mitte 2011 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Nach dem Anschluss an das Amt Klützer Winkel sollte er dort als Beamter auf Zeit arbeiten, wogegen er sich wehrte. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Amt und Bürgermeister. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald entschied, dass Olaf Claus zwar Bürgermeister bleiben würde, aber ohne jede Funktion. Amtierender Bürgermeister wurde schließlich der Vorsitzende der Gemeindevertretung Christian Schmiedeberg (CDU). Das Verhältnis zwischen beiden Politikern gilt bis heute als äußerst angespannt.

Vorgänger kritisiert Nachfolger

2014 gewann Christian Schmiedeberg die Stichwahl gegen Olaf Claus. Der Streit zwischen Schmiedeberg und seinem Vorgänger setzte sich fort. 2016 führte es dazu, dass der damalige Gemeindevertreter und zeitweise Fraktionsvorsitzende der CDU Kai Dunkelmann sein Mandat mit den Worten „Diese Muppet-Show mach‘ ich nicht mehr mit“ niederlegte.

2019 endete die Bürgermeister-Laufbahn für Christian Schmiedeberg, der überraschend die Wahl gegen Polit-Neuling Raphael Wardecki (Grüne) verlor. Neuer Bürgermeister, altes Problem: Der Vorgänger spart nicht mit Kritik an seinem Nachfolger in Boltenhagen.

Von Malte Behnk und Michael Prochnow