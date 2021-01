Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen ist vor allem wegen seiner Natur und dem vielen Grün beliebt bei Urlaubern und seinen Bewohnern. Fast die gesamte Küste entlang zieht sich zwischen der Düne am Strand und dem Großteil der Bebauung ein grüner Streifen aus Bäumen – der Küstenschutzwald. Doch er ist nicht im besten Zustand und braucht eine Verjüngungskur. Das bedeutet: Es kommt bald zu Fällungen ungewollter Bäume.

Der Küstenschutzwald in Boltenhagen wurde nach der Flut von 1872 angepflanzt. Er soll hauptsächlich aus Kiefern und einigen Eichen bestehen. Quelle: Malte Behnk

Wald hat sich 140 Jahre lang entwickelt

Über etwa 140 Jahre haben sich im Küstenschutzwald Pflanzen angesiedelt, die es den ursprünglich angepflanzten Kiefern und etwas später hinzugekommenen Eichen schwierig machen, sich zu vermehren und junge Bäume nachwachsen zu lassen. Daher lässt die Gemeinde jetzt Empfehlungen ausarbeiten, an welchen Stellen des Waldes welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Günter Reichwaldt aus Boltenhagen, ehemaliger Forstbeamter, hat den Wald für die Gemeinde begutachtet.

Brombeeren verhindern Verjüngung

Mal sind es dicht wuchernde Brombeeren, die verhindern, dass Kiefernsamen sprießen und die jungen Bäume wachsen können. Mal sind es auch Buchen oder Ahornbäume, die mit zunehmender Größe immer mehr Schatten werfen und so die Eichen und Kiefern verdrängen könnten. An wieder anderen Stellen haben sich Bäume ausgesät, die überhaupt nicht in dem Gebiet erwünscht sind. Dazu zählen Bergahorne, die an der Ostseeallee gepflanzt wurden, aber auch Traubenkirschen, die hier eigentlich nicht vorkommen.

Der Küstenschutzwald in Boltenhagen grenzt direkt an die Ostseeallee. Hier wurden Bergahorne gepflanzt, die sich in den Wald aussäen. Quelle: Malte Behnk

Gemeinde muss im Frühjahr anfangen

Aus Sicht von Günter Reichwaldt, der für die Gemeinde Boltenhagen den Bestand des Küstenschutzwaldes untersucht hat und jetzt auch Handlungsempfehlungen ausarbeitet, müsse die Kommune im Frühjahr mit ersten Maßnahmen beginnen, um die Funktion des Küstenschutzes zu erhalten. „Es hat etwa 140 Jahre gebraucht, um zu sein, wie es jetzt ist. Da wird es auch Generationen dauern, das wieder zu verbessern“, ist Reichwaldt sicher.

„Nach dem Pflege- und Entwicklungskonzept entscheidet die Gemeinde dann, an wen welche Aufträge vergeben werden. Manches kann sicher durch den Bauhof gemacht werden“, sagt Gemeindevertreter Michael Steigmann ( Die Linke), der den Ausschuss für Bauen und Umweltangelegenheiten leitet. Aus seiner Sicht wird sich der Küstenschutzwald zu einem Mischwald entwickeln. Da müsse man auch Buchen zulassen, die angepflanzt wurden.

Der Küstenschutzwald ist vor allem durch hohe Kiefern geprägt. Sie können sich aber nicht verjüngen. Quelle: Malte Behnk

In ihnen sieht Reichwaldt aber grundsätzlich ein Problem. Buchen seien so konkurrenzstark, dass sie selbst hundert Jahre früher gepflanzte Eichen verdrängen können. Da sie aber vorhanden seien, solle der Bestand gesichert werden. Man könne ihn auch um seltene Buchenvariationen ergänzen und eine Raritätensammlung anlegen, die für Touristen und Einheimische interessant ist.

Brombeere und Bergahorn müssen verschwinden

Der Bergahorn, der sich von den Straßenbäumen der Ostseeallee selber aussät, sollte nach Reichwaldts Einschätzung komplett entfernt werden. Auch der Bodenbewuchs aus Brombeerdickichten müsste im Küstenschutzwald verschwinden. Dann würden Kiefern die Möglichkeit bekommen, dass junge Bäume nachwachsen können.

Buchen und andere Laubbäume verhindern, dass sich Kiefern und Eichen aussäen können. Quelle: Malte Behnk

Kiefern leben noch maximal 200 Jahre

Günter Reichwaldt gibt den hohen Kiefern und auch den Eichen im Küstenschutzwald noch maximal 200 Jahre, bis sie irreparable Schäden bekommen. Mit sorgsamen Durchforstungen, die aber auch nur alle drei bis fünf Jahre stattfinden sollen, damit sich die Bäume erholen können, könnte erreicht werden, dass sich Kiefern und Eichen selber erneuern.

Wald nach Flut von 1872 angelegt

Noch im Januar soll ein Maßnahmenplan der Gemeinde vorgestellt werden. Dann wird ein Zeitplan für die ersten Arbeiten im Küstenschutzwald erstellt. Angelegt wurde er ursprünglich nach der schweren Sturmflut vom November 1872, die sämtliche tiefer gelegene Gebäude in Boltenhagen zerstörte. Große Teile der damals waldfreien Düne waren fortgespült worden. Bis 1880 wurde der Küstenschutzwald mit Kiefern und Eichen angepflanzt.

Von Malte Behnk