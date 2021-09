Boltenhagens Kurdirektor: „Massentourismus wird es hier nie geben“

Boltenhagen

Gut vier Monate ist Martin Burtzlaff nun Kurdirektor in Boltenhagen. Mit der OZ hat er über den Anspruch und die Wirklichkeit bei den Touristen, Löhne in der Gastronomie und seinen Plan von einem Kunst- und Kulturzentrum gesprochen.

OZ: Die Saison 2021 neigt sich dem Ende zu. Wie ist Ihre Bilanz?

Martin Burtzlaff: Unsere hohen Erwartungen haben sich erfüllt. Wir waren immer gut bis ausgebucht.

Aber der Start Ende Mai war etwas ruckelig?

Leider ja. Die Politik wollte uns etwas Gutes tun, indem sie die Öffnung auf den 27. Mai vorgezogen hat. Aber so schnell kann man einen Hotel- oder Restaurantbetrieb nicht hochfahren. Das Hin- und Her hat auch die Gäste verunsichert. Seit dem 14.6. lief aber alles auf Hochbetrieb.

Und wie sah es bei den Tagesgästen aus?

Da lief es nicht so glänzend. Das kalte Frühjahr hat uns mächtig Umsatz gekostet. Und im Juli blieben die klassischen Badegäste wegen des instabilen Wetters auch weg. Die gute Nachricht: Maske, Abstand und luca app sind von den Leuten gut akzeptiert und in den Testzentren lief es reibungslos.

Hat Urlaub seit der Corona-Pandemie einen anderen Stellenwert bekommen?

Urlaub ist durch die Pandemie so wertvoll wie seit Langem nicht. Die Ansprüche der Gäste sind massiv gestiegen. Wir haben neue Gäste mit größerer Reiseerfahrung auch im Ausland. Die Gäste wollen ihr Essen glutenfrei, nachhaltig, regional und biologisch. Das fordert Service und Verkauf. Auf der anderen Seite gab es für die Gastronomen nach dem Lockdown nur eine überschaubare Zeit, um Geld zu verdienen.

Viele Gastronomen klagen, wie schwer es sei, Personal zu finden

Medien und Gewerkschaften stellen Hotel und Gastronomie als schlechten Arbeitsplatz dar. Das stimmt für mich so nicht. Nirgends gibt es zurzeit bessere Karrieremöglichkeiten. Die NGG (Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten d.Red.) sollte sich dafür einsetzen, dass junge Leute wieder Lust auf die Branche bekommen, statt immer nur kürzere Arbeitszeiten zu fordern.

Wird denn genug gezahlt?

Eine leistungsgerechte Bezahlung wäre hilfreich. Ich kann aber verstehen, wenn die Arbeitgeber nicht mehr zahlen können, weil der Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Sozialversicherung so hoch ist.

Sie sind jetzt seit Mitte Mai im Amt. Woher wissen Sie, was den Urlauber umtreibt?

Die Rückmeldung vom Gast ist mir superwichtig. Darum schaue ich jeden Tag selbst in der Tourist-Info vorbei. Mein Eindruck: Der individuelle Anspruch ist zu Recht hoch. Leider spiegelt sich die Erwartungshaltung nicht immer im Verhalten vor Ort wider. Gäste fordern Umweltschutz, schmeißen aber Zigarettenkippen in die Düne. Sie wollen einen sauberen Strand, aber nicht von den Fahrzeugen gestört werden, die den Strand reinigen. Sie sind Öko, wollen aber kein Seegras. Dabei ist das Natur pur: Da sind Kleinstlebewesen drin, die zurück ins Wasser wollen. Boltenhagen soll urwüchsig bleiben, aber ein neues Hotel mit Wellnessbereich wäre schon schön.

Wie wollen Sie diese Widersprüche übereinbringen?

Ich strebe immer den gesunden Kompromiss an. Der Ort verträgt noch weitere Hotelbetten, aber vielleicht nicht noch mehr Tagesgäste. Wir haben nur eine einzige Hauptverkehrsstraße, da staut es sich jetzt schon. Zum Glück schafft die Dünenpromenade echte Entlastung. Dadurch hat die gestiegene Anzahl an Radtouristen Platz auf der Strandpromenade.

Es kommen immer mehr Urlauber nach Boltenhagen. 10 000 Betten gibt es aktuell. Bei welcher Zahl ist Ihre Schmerzgrenze?

Massentourismus wird es hier nie geben. Wir müssen uns weiterentwickeln, aber dürfen es nicht übertreiben. Der Gast will eine Entwicklung sehen und die Natur erhalten und vieles passt eben auf den zweiten Blick nicht so ganz zusammen. Ein Beispiel: Bienenfreundliche Bepflanzung finden theoretisch alle toll, aber bitte nicht neben einem Café oder im Kurpark. Mir geht es zuallererst um die Menschen, die hier Erholung suchen.

Also Qualität statt Quantität. Was will der Kurdirektor tun, um Boltenhagen als Urlaubsziel nachhaltig attraktiv zu gestalten?

Langfristig ist meine Vision, hochwertige Kunst und Kultur in einem Kultur- und Eventzentrum neben der Sportanlage anzubieten. Ich würde gern zeitnah Kunst auf der Dünenpromenade zeigen. Und ich plane einen Informationspfad zum Thema Landwirtschaft, um ein Bewusstsein für die Arbeit der Landwirte um uns herum zu schaffen.

Das hört sicher eher nach Kür an...

Die Fahrzeuge aus dem Ort rauszuholen, ist ebenso mein Ziel, wie den Ortseingang mit zeitgemäßen Willkommensschildern wertig zu gestalten. Und ich möchte die Festwiese als Veranstaltungsort aktivieren und den Kurpark wieder zum Wohnzimmer des Ostseebades machen, mit neuem Rasen und tollen Blumen als Eyecatcher.

In der Vergangenheit gab es Klagen aufgrund der Lärmbelästigung

Es wird Gespräche mit den Anwohnern geben, wie wir deren Ruhebedürfnis mit den Interessen unserer Gäste übereinbringen können.

Mit der Infrastruktur sind Sie zufrieden?

Die Seebrücke wird am Jahresende angehoben und der Anschluss zur Dünenpromenade geschaffen. Die Beschilderung kommt im Winter auf den Prüfstand. Und erste Angebote für mehr E-Ladesäulen für Autos und Fahrräder liegen schon auf meinem Tisch.

Werden auch künftig wieder Kreuzfahrtschiffe anlegen?

Das ist grundsätzlich möglich, aber konkret ist nichts geplant.

Von Annabelle von Bernstorff