Boltenhagens Kurdirektorin Claudia Hörl gefeuert: Das ist über die Hintergründe bekannt

Für rund acht Millionen Euro wird derzeit in Boltenhagen die knapp zwei Kilometer lange Dünenpromenade parallel zum Strand gebaut. Das umstrittene Projekt wird Kurdirektorin Claudia Hörl zum Verhängnis. Die Gemeindevertretung hatte am Donnerstagabend beschlossen, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen.

Nach OZ-Informationen sollen Genehmigungsprobleme Grund für die Kündigung sein. Aus einer Mail der Kreisverwaltung vom 2. Juni, die der OZ vorliegt, wird die Kurdirektorin darauf hingewiesen, dass Baugenehmigungen für die DLRG-Häuser am Strand fehlen würden beziehungsweise neu beantragt werden müssten.

Hörl : „Bin mir keiner Schuld bewusst“

„Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, sagte Claudia Hörl auf Anfrage. Sie kündigt juristische Schritte gegen die Entscheidung an. „Mich mitten in der Saison und nach der Corona-Krise rauszuwerfen, ist heftig für den Ort“, sagt sie.

In den Jahren ihrer Amtszeit gab es häufiger Spannungen zwischen ihr und den Gemeindevertretern. „Diese Dünenpromenade ist auch von der Gemeindevertretung beschlossen und getragen worden“, sagt sie zu den Vorwürfen. Detaillierter wollte sie sich nicht äußern.

Wardecki : „Kein Kommentar zu Personalentscheidungen“

Zugeknöpft verhielt sich auch Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne), der Hörl die Kündigung überbrachte. „Kein Kommentar zu Personalentscheidungen“, so der Bürgermeister, der erst im vergangenen Jahr den ehrenamtlichen Posten an der Gemeindespitze übernommen hatte. Claudia Hörl, die 2012 das Amt der Kurdirektorin übernommen hatte, musste noch am Freitag ihr Büro im Kurhaus räumen.

„Über solche Dinge sind wir nicht informiert worden“, sagt Dietmar Lehmann ( AfD), Gemeindevertreter in Boltenhagen. „Und das sind nicht die einzigen wichtigen Punkte, die uns vorenthalten worden sind.“

Seiner Meinung nach sei die Entlassung aufgrund der „Vielzahl an Unzulänglichkeiten längst überfällig“ gewesen. Nicht nur im Zusammenhang mit der Dünenpromenade seien kaum Informationen von der Kurverwaltung an die politischen Vertreter geflossen.

Auch Hörls Stellvertreter hat juristische Probleme

Allerdings sind die Probleme beim Bau der Dünenpromenade nicht der einzige Stolperstein, der Claudia Hörl zum Fallen gebracht haben könnte. Offiziell wollte sich am Freitag keiner der Gemeindevertreter zur Personalie äußern. Hinter den Kulissen allerdings brodelt es schon länger, bei einigen Fraktionen stand die Kurdirektorin seit Monaten auf der Abschussliste. Schon öfter hätten sich die Kommunalpolitiker mehr Transparenz gewünscht.

Brisant: Auch gegen Hörls bisherigen Stellvertreter läuft ein arbeitsrechtliches Verfahren. Die Kurverwaltung ist daher jetzt führungslos.

Nach OZ-Informationen gibt es allerdings bereits eine Interimslösung für die Führung der Kurverwaltung, bis ein Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin für Claudia Hörl gefunden ist. Dabei soll es sich um Gerhard Rappen handeln, ehemals stellvertretender Landrat von Nordwestmecklenburg und zeitweise Amtsvorsteher des Amtes Klützer Winkel. Rappen befindet sich im Ruhestand.

Von Andreas Ebel und Michael Prochnow