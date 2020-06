Boltenhagens Kurdirektorin Claudia Hörl gefeuert: So steht es um die Dünenpromenade 

Boltenhagen

Die Kündigung von Kurdirektorin Claudia Hörl hat im Ostseebad eingeschlagen wie ein Bombe. Die Reaktionen darauf sind aber noch verhalten, einen Tag nach der Entlassung durch die Gemeindevertreter.

Er selbst sagt dazu öffentlich nichts. „Zu Personalangelegenheiten kann und werde ich mich nicht äußern.“ Ähnlich sieht es bei Vertretern der anderen Parteien der Gemeinde aus. Die Gemeindevertreter Michael Steigmann ( Die Linke), und Ekkehard Giewald ( SPD) sowie Jörg Gniwotta, Vorstand der Wählergruppe FUB, wollen keinen Kommentar abgeben. Vertreter der CDU waren telefonisch nicht erreichbar.

Anzeige

Dietmar Lehmann ( AFD) deutet zumindest an, was hinter dem Rauswurf steckt: „Seit Jahren gibt es nicht die Informationen über die Pläne und Vorhaben in der Gemeinde, die wir als Gemeindevertreter brauchen. Wenn Planungen geändert werden, dann sollten wir das nicht nur wissen, sondern auch darüber beraten können.“ Und das habe Claudia Hörl seiner Ansicht nicht getan.

Weitere OZ+ Artikel

Landrätin ist überrascht

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) sagt auf Anfrage zur Kündigung der Kurdirektorin: „Die Entscheidung hat mich überrascht, aber ich kenne die Gründe nicht. Ich persönlich habe immer gut mit Frau Hörl zusammengearbeitet.“

OZ-Umfrage: Ist der Rausschmiss von Claudia Hörl als Kurdirektorin von Boltenhagen angemessen?

Beim Neujahrsbaden am 1. Januar 2012 hat Claudia Hörl ihren Einstand als Kurdirektorin des Ostseebads Boltenhagen gegeben. Jetzt wurde sie plötzlich entlassen. So eine Kündigung hatte es kurz nach Hörls Einstellung schon einmal gegeben. Im Juni 2012 kündigte ihr der damalige Bürgermeister Olaf Claus. Er warf der Kurdirektorin vor, eigenmächtig Geld für die Sanierung der Strandpromenade bewilligt zu haben. Der Vorwurf erwies sich als haltlos und Anfang Juli 2012 stimmte die Mehrheit der Gemeindevertreter dafür, Claudia Hörl wieder einzustellen.

Attraktive Veranstaltungen etabliert

Mit „Feen, Faune, Fabelwesen“, der Sommerserenade oder dem Familiensportfest Boltilon hat die Kurdirektorin in den vergangenen Jahren erfolgreich neue Veranstaltungen etabliert. 2013 startete sie einen dreijährigen Testbetrieb für einen Park&Ride-Service, der gut angenommen wurde und bis heute Grundlage für die Planung von Großparkplätzen und des innerörtlichen Busverkehrs ist. Auch den Bau einer Anlage, auf der Sand aus angeschwemmtem Seegras gesiebt wird, hatte Claudia Hörl bis zur Eröffnung 2018 begleitet.

Zur Galerie Als Chefin des Kurbetriebs hat sie in Boltenhagen neue Veranstaltungen etabliert, Park&Ride-Service getestet und eine Anlage zur Seegrasbehandlung bauen lassen. Die Dünenpromenade war das größte Projekt.

Mit dem Bau der Dünenpromenade hat Claudia Hörl ein Millionenprojekt in Boltenhagen angeschoben. Die Planung inklusive des Einwerbens von Fördermitteln hat einige Jahre in Anspruch genommen. Seit dem Frühjahr schreitet der Bau aber zügig voran. Doch jetzt fordert der Landkreis Nachbesserungen, eventuell sogar einen neuen Bauantrag und eine neue Naturschutzgenehmigung. Am Donnerstag, 18. Juni, muss deshalb eine Dringlichkeitssitzung des Bauausschusses stattfinden.

Bauaufsicht des Kreises übt Kritik

„Es gibt keinen Baustopp“, dementiert der Vorsitzende des Bauausschusses Michael Steigmann (Linke) ein Gerücht, das in Boltenhagen die Runde macht. „Es hat aber verschiedene Veränderungen gegeben, zu denen die Gemeinde jetzt Stellung beziehen soll“, sagt er.

Nach OZ-Informationen kritisiert die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises, dass DLRG-Häuser und Hütten der Strandkorbvermieter jetzt an anderen Positionen gebaut werden, als im Plan des Bauantrags festgelegt. Auch habe sich deren Grundrissgestaltung geändert. Dadurch werde das Vorhaben grundlegend verändert. Für eine Änderung der bisherigen Genehmigungen sollen alle Antragsunterlagen neu zur Prüfung eingereicht werden.

Pläne wurden über die Jahre geändert

Auch die Untere Naturschutzbehörde hat ihre Probleme mit den Abweichungen des Baus von den Plänen der Baugenehmigung. Die Naturschutzgenehmigung wurde nach dem Planungsstand von 2015 erteilt. Seitdem hatte sich der Verlauf der Promenade geändert und der Bereich für die Dünenaufschüttung teilweise erweitert. Auch die Planung für die barrierefreien Strandzugänge hat sich inzwischen verändert.

Die Dringlichkeit der Sitzung des Bauausschusses erklärt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne): „Wir haben vor der Sommerpause nur noch eine Sitzung der Gemeindevertretung am 25. Juni. Die nächste wäre im August. Damit das Projekt weiter zügig fortgeführt werden kann, muss alles vor der Sommerpause behandelt werden.“

Sorge um Gemeindefinanzen

Jörg Gniwotta, Vorstand der Wählergruppe FUB, war lange ein Kritiker der Dünenpromenade. Er war Gemeindevertreter und ist seit der vergangenen Wahl sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss. Er fragt: „Wie geht es jetzt mit der finanziellen Realisierung weiter? Wie entscheiden die Fördermittelgeber?“

Gniwotta hat die Sorge, dass die Gemeinde auf hohen Kosten sitzenbleiben könnte, sollten Fördermittel wegfallen. Außerdem kritisiert er, dass die Häuser für die Rettungsschwimmer nun landseitig der Promenade aufgebaut werden sollen. „Das finde ich nicht gut. Die Rettungsschwimmer haben dann längere Wege bis zum Wasser.“

Fünfte Kurdirektorin Claudia Hörl war die fünfte Kurdirektorin im Ostseebad Boltenhagen. Von Anfang 1800 bis 1969 war die Kurverwaltung in Boltenhagen ein untergeordneter Teil der Gemeindeverwaltung und wurde vom Bürgermeister mitbetreut. Am 15. April 1969 wurde die Kurverwaltung eigenständig. Kurt Krüger wurde für etwa zehn Jahre der erste Kurdirektor im Ostseebad Boltenhagen. Heinrich Stahl wurde sein Nachfolger. Acht Jahre kümmerte er sich als Kurdirektor um die Belange der Gäste in Boltenhagen. Anschließend übte Bernd Wachner das Amt des Kurdirektors für zwei Jahre aus. Dieter Dunkelmann wurde nach den ersten freien Wahlen 1990 der vierte Kurdirektor von Boltenhagen, bis Claudia Hörl 2012 seine Nachfolge antrat.

Lesen Sie auch

Von Malte Behnk