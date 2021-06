Boltenhagen

Bei aller Vorfreude über die Ankunft des neuen Kurdirektors in Boltenhagen, war eine Personalie im Ostseebad ein wenig aus dem Fokus geraten. Denn: Die Kurverwaltung war nach der überraschenden Entlassung der ehemaligen Kurdirektorin im vergangenen Jahr keinesfalls verwaist. Katleen Herr, eigentlich ihre Stellvertreterin und für das Marketing und die Veranstaltungen in Boltenhagen zuständig, schloss die Lücke – und das offenbar mit Bravour.

Auf der Gemeindevertretersitzung am vergangenen Donnerstag wurde die 54-Jährige mit vielen warmen Worten als Kurdirektorin abberufen, um Martin Burtzlaff auch ganz offiziell ernennen zu können. Eigentlich nur ein formaler Akt, den alle Fraktionen und Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) jedoch gleichermaßen nutzten, um Katleen Herr noch einmal Dank zu sagen. „Sie haben für uns in der Corona-Krise eine Lanze gebrochen und einen sicheren Tourismus organisiert“, hieß es etwa. Und: „Sie haben der Gemeinde einen großen Dienst erwiesen.“ Alle unterstrichen, dass es keine Selbstverständlichkeit gewesen sei, dieses Amt zu übernehmen und dazu auch noch wichtige Projekte in einem schwierigen Jahr voranzubringen.

„Wir haben viel gelacht und auch geweint“

Sichtlich gerührt bedankte sich Katleen Herr und erinnerte sich noch einmal: Sie sei im Urlaub gewesen, als sie von der Kündigung ihrer Chefin erfuhr. Plötzlich fand sie sich selbst in der Position der Kurdirektorin wieder, wurde ordnungsgemäß bestellt, ins Handelsregister eingetragen und stand fortan in Verantwortung. Nach einem Jahr blickt sie durchaus mit Stolz auf die Zeit zurück. Offenbar zu Recht.

„Nichts ist liegen geblieben“, das bescheinigte ihr etwa ihr Nachfolger Martin Burtzlaff unlängst. Ganz im Gegenteil „Projekt wurden von Katleen Herr angestoßen und weitergeführt“, sagt auch Raphael Wardecki über ihre Arbeit. „Aber nun bin ich erleichtert, die Verantwortung abzugeben und meinen Fokus wieder auf Marketing und Veranstaltungen zu setzen“, versichert die so Gelobte. Wie aufregend und kraftraubend die Zeit gewesen sein man, kann man nur ahnen, wenn sie etwa sagt: „Wir haben viel gelacht und auch geweint.“

Es war ihr Projekt „Kurdirektorin auf Zeit“

Auf Nachfrage schaut Katleen Herr noch einmal auf die vergangenen Monate zurück. „Ich musste mein Zeitmanagement neu sortieren“, erinnert sie sich an die Anfangszeit. Sie habe gelernt, mit Zahlen zu jonglieren: „Ich weiß jetzt viel über Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne, denn das alles musste auf den Weg gebracht werden.“ Luftqualitätsgutachten, Krötentunnel, Bienenblumen, Grünschnittkarte, kein Tag sei nach Plan verlaufen und so könne sie sagen: „Jeder Tag war herausfordernd und einzigartig. Das wäre ohne Unterstützung vieler Mitwirkender nicht möglich gewesen.“

Ihr ist es wichtig, den Dank, der ihr entgegengebracht wurde, zurückzugeben. „Ohne das Team der Kurverwaltung und des Bauhofes, aber auch der Unterstützung des Bürgermeisters und aller Gemeindevertreter, die mich immer mit Rat und Tat unterstützt haben, wäre all das nicht möglich gewesen.“ Ihr größter Dank gelte allerdings dem Sonderbeauftragten der Dünenpromenade Gerhard Rappen. „Ohne ihn hätte ich das Projekt „Kurdirektorin auf Zeit“ nicht gestartet, denn das hätte ich mir nicht zugetraut.“

Kopf schon wieder voller Ideen

Vielleicht nicht zugetraut, möchte man bei so viel Bescheidenheit sagen, aber garantiert dennoch gekonnt. Denn Katleen Herr macht in Sachen Tourismus so schnell keiner was vor: 1995 hatte sie ihr erstes Vorstellungsgespräch in Boltenhagen – im Seehotel Großherzog von Mecklenburg. „Ich stand mit meinem Koffer auf der Seebrücke und habe mir versprochen, hier niemals wieder wegzugehen, egal wie das Vorstellungsgespräch ausfällt.“ Sie blieb dort 13 Jahre, bevor sie 2008 zur Weißen Wiek wechselte und schließlich 2011 Leiterin für Marketing, PR und Veranstaltungen in der Kurverwaltung wurde.

Nun, zurück in dieser Position, wolle sie, bevor der neue Kurdirektor die Urlaubssperre ausruft, noch schnell auf den Darß verreisen. Ganz abschalten könne sie aber nicht. „Ich bin immer auf der Suche nach schönen und besonderen Dingen für unser Ostseebad. Vom Mülleimer über Leitsysteme bis hin zu toller Musik.“ Einen Tipp für seine Arbeit möchte sie dem neuen Chef nicht geben. Das ist wohl auch nicht nötig, denn: „Martin Burtzlaff ist tourismusaffin.“ Und mehr noch: „Er hat ein gut funktionierendes Team hinter sich, das ihn jederzeit gern unterstützt.“

Sie jedenfalls wolle sich künftig wieder intensiv auf einladende Texte und hochwertige Veranstaltungen konzentrieren. „Im Kopf befinden sich bereits viele Ideen, mehr darf ich heute aber noch nicht verraten.“

Von Juliane Schultz