Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen beginnt am Sonnabend die Badesaison. Unterkünfte in Hotels, Ferienhäusern und -wohnungen werden spätestens dann stärker nachgefragt. Die Kurverwaltung des Ostseebads bietet Vermietern seit 2016 die Möglichkeit, ihre Unterkunft auf der Internetseite der Kurverwaltung zu präsentieren. Seit diesem Jahr können die Vermieter aus Boltenhagen das Angebot sogar kostenfrei nutzen.

Am Dienstag, 28. Mai, und am Donnerstag, 6. Juni, bietet die Kurverwaltung Informationsveranstaltungen für Vermieter zu dem Buchungssystem an. Die öffentlichen Veranstaltungen finden jeweils von 16 bis 18 Uhr im Festsaal statt.

„Das Angebot ist interessant für Vermieter, die zum Beispiel keine eigene Internetseite haben“, sagt Boltenhagens Kurdirektorin Claudia Hörl. „Sie können sich auf unserer Seite sichtbar machen und eventuell mehr Gäste erreichen.“ Die Seite www.boltenhagen.de werde von Urlaubern, die sich für das Ostseebad interessieren, häufig aufgerufen.

Informationen für Vermieter Zwei öffentliche Informationsveranstaltungen zur Möglichkeit, Ferienwohnungen und -häuser über die Internetseite der Kurverwaltung zu bewerben, werden am 28. Mai und am 6. Juni angeboten. Jeweils von 16 bis 18 Uhr geben Mitarbeiter der Kurverwaltung im Festsaal, Klützer Str. 11, Ratschläge und Informationen.

„Wir bieten den Vermietern auf unserer Seite die Plattform. Wir können aber nicht die Arbeit übernehmen“, betont Claudia Hörl. Das bedeutet, die Vermieter müssen selber Fotos ihrer Ferienhäuser oder -wohnungen machen und sie auf die Seite hochladen. Auch um Beschreibungstexte und ähnliches muss sich der Vermieter selber kümmern.

Bisher sind auf dem Portal der Kurverwaltung 121 Vermieter mit 197 Unterkünften vertreten. Dabei ist wahrscheinlich noch Luft nach oben. „In Boltenhagen gibt es etwa 10 000 Gästebetten“, so Claudia Hörl. Dass die Seite der Kurverwaltung jetzt kostenlos genutzt werden kann, könnte mehr Vermieter zu einer Veröffentlichung ihrer Unterkünfte animieren.

„Wir haben die Gebühren in diesem Jahr abgeschafft, weil wir das Portal als einen Service für unsere Gäste sehen“, sagt die Kurdirektorin. Mehr Gäste im Ostseebad bedeuten gleichzeitig mehr Einnahmen durch die Kurabgabe.

Bei den beiden Informationsveranstaltungen im Festsaal wird interessierten Vermietern erklärt, wie sie einzelne Bausteine im Buchungsportal füllen, wie dann die Buchungen ablaufen und welche Beschreibungen wichtig für die Gäste sind.

„Es ist auf unserem Portal auch möglich, dass man die Unterkünfte direkt buchbar macht“, sagt Franziska Broese, Mitarbeiterin im Online-Marketing der Kurverwaltung. Wie das funktioniert, wird bei den Infoveranstaltungen erklärt. „Und es gibt auch Videos als Anleitung“, so Broese. Aber auch diese Möglichkeit der Direktbuchung muss der jeweilige Vermieter selber im Auge behalten.

„Es gibt auch die Möglichkeit unsere Seite mit einem anderen Buchungsportal zu verbinden, wenn die Vermieter dort auch schon vertreten sind“, sagt Franziska Broese. Andere Vermieter, die bereits auf der Seite der Kurverwaltung vertreten sind, haben Kontaktdaten angegeben, unter denen die Gäste buchen können.

Dass es in Boltenhagen eine Zimmervermittlung über die Kurverwaltung gab, ist lange her, sagt Claudia Hörl. Bis 2016 gab es dann nur das gedruckte Gastgeberverzeichnis der Kurverwaltung, das auch heute noch in der Tourist-Info ausgegeben wird und über die Internetseite bestellt werden kann.

Malte Behnk