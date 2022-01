Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen ist bei den Urlaubern und Tagesgästen vor allem wegen seiner vielen Natur, der Wiesen und der Wälder beliebt. Da ist es naheliegend, dass sich der Tourismus auch immer mehr dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit zuwendet. Doch für ein kommunales Unternehmen wie den Kurbetrieb ist es manchmal komplizierter, so etwas umzusetzen, als für Privatleute.

So haben verschiedene Vermietungsagenturen in Boltenhagen Stellplätze an Ferienappartements mit Wallboxen – Elektroladestationen für Autos – ausgerüstet, wie sie auch jeder Hausbesitzer in seiner Garage aufhängen lassen kann. Dort finden die Urlauber Möglichkeiten, ihr Elektrofahrzeug zu betanken. Im Ort selber, im öffentlichen Raum, sieht das aber anders aus. Seit Sommer 2020 gibt es zwar eine in eine Laterne integrierte Ladesäule am gebührenfreien Großparkplatz im Ortsteil Tarnewitz, die auch gut genutzt wird. Sie hat seit ihrer Installation 2020 etwa 12 821 Kilowattstunden Strom abgegeben. Wenn ein BMW i3 voll geladen wird, sind das 37,9 Kilowattstunden. Es könnten also etwas mehr als 335 Elektroautos dort geladen worden sein. Abgesehen von einer Ladestation für E-Fahrräder gegenüber dem Kurhaus fehlen aber öffentliche Ladestationen in Boltenhagen.

Die Tanksäule für Elektrofahrzeuge am gebührenfreien Großparkplatz in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ist seit 2020 in Betrieb. Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig angeschlossen werden. v.l. Franziska Broese von der Kurverwaltung, die stellvertretende Kurdirektorin Katleen Herr, der erste Stellvertreter des Bürgermeisters Christian Schmiedeberg (CDU) und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) mit dem Hybrid-Dienstwagen der Kurverwaltung. Quelle: Malte Behnk

Das will die Kurverwaltung ändern. Sie verhandelt schon seit einigen Wochen mit den Stadtwerken in Grevesmühlen und Wismar sowie mit der Edis. Sie sind die Ansprechpartner in der Region, wenn es um Elektro-Tankstellen geht. „Es gibt da komplizierte Ausschreibungsverfahren und Verwaltungsvorgaben, die teilweise nicht nachvollziehbar sind“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff. Die Appartementvermieter und private Hausbesitzer hätten es da deutlich einfacher.

Ladesäulen noch vor der Urlaubssaison

Auf jedem ihrer Großparkplätze in Boltenhagen möchte die Kurverwaltung mindestens ein bis zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten aufstellen lassen. „Eventuell auch eine Schnellladesäule am Kurhaus, weil man dort nur eine halbe Stunde parken darf“, sagt Franziska Broese, die in der Kurverwaltung das Projekt betreut. „Wir sind jetzt immer häufiger von Gästen angesprochen worden, wo sie ihr E-Auto laden können“, sagt Martin Burtzlaff. „Darauf reagieren wir jetzt, bevor wir zu spät sind.“ Noch in diesem Jahr, bestenfalls vor Beginn der Urlaubssaison, sollen die E-Tankstellen aufgestellt werden.

Aus Sicht des Kurdirektors sollte es Kommunen und deren Eigenbetrieben von der Politik leichter gemacht werden, in Projekte zu investieren, die dem Klimaschutz dienen. Das gelte auch für andere Bereiche als die Elektromobilität.

Kompostierbare Hundekot-Beutel

„Wir beschäftigen uns schon länger damit, dass wir plastikfreie Beutel für Hundekot anschaffen wollen“, sagt Burtzlaff. Hundebesitzer würden zwar die Beutel für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner benutzen, aber oft auch in die Natur werfen. „Deswegen suchen wir nach Beuteln, die nicht nur ohne Plastik sind, sondern kompostierbar“, sagt Franziska Broese, die auch das Thema bearbeitet. Es gibt solche Beutel nämlich auf dem Markt, aber sie sind mehr als dreimal so teuer wie Plastiktüten. „Da wäre es doch wichtig, dass die Politik auch Alternativen bietet, wenn sie verlangt, dass alles grüner werden soll“, sagt Boltenhagens Kurdirektor. „Wir wollen nachhaltig sein und auf den Umweltschutz achten, aber dabei brauchen wir auch Unterstützung. Die Politiker können nicht nur fordern und erwarten, dass jeder selber Alternativen findet.“

Dabei arbeitet auch die Kommunalpolitik schon etwas länger daran, dort Energie und CO2 -Ausstoß zu vermeiden, wo es geht. Seit 2017 gibt es ein Klimaschutzkonzept, das sich vor allem mit Maßnahmen zur Verringerung des Wärmeverbrauchs und mit der Energieversorgung befasst. Die Heizungsanlage der Grundschule wurde modernisiert und die Kurverwaltung fährt ein Elektro-Hybrid-Auto. Zudem sollen Investoren zum Beispiel von Hotelneubauten verpflichtet werden, eine nachhaltige Energieversorgung einzubauen.

Von Malte Behnk