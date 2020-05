Boltenhagen

Hoteliers, Betreiber von Pensionen und Vermieter von Ferienwohnungen im Ostseebad Boltenhagen hoffen darauf, dass nach einer Lockerung der Corona-Regeln bald wieder Gäste anreisen dürfen. Damit vor allem die Objekte der kleinen Vermieter gut im Netz zu finden sind, stellt die Kurverwaltung in Boltenhagen den Kontakt zu Fachleuten her, die eine Online-Präsentation als Service anbieten.

Eigentlich hätte so eine Vorstellung beim Boltenhagener Tourismustag erfolgen sollen, der für den 28. März geplant war, aber ausfallen musste. Jetzt steht eine Lockerung der Reiseregeln in Mecklenburg-Vorpommern bevor und die Ferienwohnung, die leicht zu finden und auch online buchbar ist, wird Vorteile haben, vermutet Kurdirektorin Claudia Hörl.

Hoffen auf Urlauber

„Jeder möchte demnächst wieder Gäste haben, aber es wird sich zeigen, wer gut zu finden ist“, sagt Claudia Hörl. Neue Wege in der Online-Präsentation zu beschreiten, habe die Kurverwaltung aber schon vor der Coronakrise vorgehabt. „Daher möchten wir den Vermietern in Boltenhagen die Möglichkeit geben, sich über das Angebot der Online-Buchung Service GmbH (OBS) zu informieren.“

Dienstleister übernimmt Aufwand

Der neue Partner an der Seite der Kurverwaltung im Ostseebad ist eine Tochterfirma des Tourismusverbands Ostbayern und hat in der Region ein flächendeckendes Buchungssystem eingeführt. Der angebotene Service für Gastgeber umfasst unter anderem eine Online-Präsentation auf allen großen Buchungsportalen.

Für den Service zahlen die Vermieter erst dann eine Provision von 15 Prozent der Einnahmen, wenn auch wirklich ein Gast übernachtet hat. OBS übernimmt dabei das Einstellen und die Pflege der Informationen an zentraler Stelle. „Damit haben die Vermieter keinen großen Aufwand mehr“, sagt Claudia Hörl.

Alle Vermieter eingeladen

Sie ist sicher, dass die Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen so neue Gäste gewinnen können, die ihr Objekt vorher nicht gefunden haben. Für detailliertere Erklärungen werden Vertreter von OBS auch nach Boltenhagen kommen.

In Einzelterminen können dann konkrete Fragen geklärt werden. Dazu sollen für den 8. und 9. Juni Anmeldungen an die Kurverwaltung geschickt werden. „Wir haben jetzt alle Vermieter zu dem Thema angeschrieben und sie zu den Gesprächen eingeladen“, sagt die Kurdirektorin.

Termine im Juni ausmachen

Die Gespräche mit den OBS-Mitarbeitern werden jeweils von 9 bis 17 Uhr im Festsaal an der Klützer Straße stattfinden. „Selbstverständlich werden wir alle empfohlenen Hygienemaßnahmen zur Verhinderung einer Infektion mit dem Coronavirus umsetzen“, sagt Hörl.

Unabhängig davon können sich Vermieter auch mit OBS unter der Telefonnummer 0941 / 463 748 49 direkt in Verbindung setzen. Auch die Kurverwaltung steht für Fragen unter der Telefonnummer 038 825 / 360 18 oder per Mail an franziskabroese@boltenhagen.de zur Verfügung.

Gros der Gästebetten in Ferienwohnungen

Von den etwa 10 000 Urlauberbetten im Ostseebad Boltenhagen befinden sich etwa 60 Prozent in Ferienwohnungen oder -häusern. Etwa 3500 dieser Betten gehören zu Betrieben, die weniger als vier Betten anbieten. Vor allem an sie richtet sich jetzt das Angebot von Kurverwaltung und OBS.

Von Malte Behnk