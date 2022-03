Boltenhagens Restaurant „Zur Düne“ soll historisches Gesicht wiederbekommen

Boltenhagen

Direkt neben dem Kurpark, in erster Reihe zum Strand der Ostsee, liegt eines der bekanntesten Restaurants im Ostseebad Boltenhagen. „Zur Düne“ hat nicht nur eine lange Geschichte, das Haus sorgt auch regelmäßig für Gesprächsstoff. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Beschwerden über das äußere Bild des Restaurants und vor allem der Freiluft-Imbisse gegeben. Auch in Sitzungen der Gemeindevertretung wurde darüber diskutiert, von „städtebaulichem Missstand“ gesprochen. Der neue Besitzer Alexander Mack (23) will „Zur Düne“ wieder zu einem Schmuckstück im Zentrum des Ortes machen. Er hat das Baudenkmal gekauft und stellt seine Umbaupläne vor.

Erstes Projekt für jungen Investor

„Ich möchte das ursprüngliche Bild wieder herstellen. Es soll wieder eine schöne Ansicht vom Kurpark geben“, sagt Alexander Mack, der seine Firma AM Grundbesitz 2020 mit Hilfe seiner Eltern gegründet hat und mit dem Restaurant sein erstes großes Projekt startet. Wichtig für Urlauber und Stammgäste: Von April bis Oktober wird das Restaurant und auch ein angrenzender Imbiss weiter geöffnet sein. Dort gibt es schon neue Betreiber, die auch nach dem Umbau für die Gäste da sein wollen.

1907 als erste Häuslerei erbaut

Ein Teil des Gebäudes wurde 1907 als erste „Häuslerei“ des Ostseebads erbaut. Bis 1925 bestand es aus dem Fachwerkhaus mit einem Turm und vier Giebeln. Die heutigen Restauranträume wurden erst dann angebaut. Bis zu dieser Erweiterung wurde die „Häuslerei 1“ als Strandpavillon und Spielhalle, ab 1910 auch als Gaststätte genutzt. Ab 1953 wurde es dann als HO-Gaststätte geführt, seitdem unter dem Namen „Zur Düne“. Nach der Wende übernahm der Boltenhagener Wolfgang Seidel das Restaurant, das er an seine Tochter weitergab. Von ihr kaufte Alexander Mack die Immobilie.

Baugenehmigung vom Landkreis erwartet

Nach Aufräumarbeiten und Instandsetzungen wie dem Bau neuer Fettabscheider und Anschlüssen ans Kanalsystem stehen jetzt Arbeiten an, für die der Landkreis eine Baugenehmigung erteilen muss. Zudem will Alexander Mack den vorhandenen Imbiss ersetzen. Dafür muss der Bebauungsplan angepasst werden. „Mit dem Umbau können wir erst beginnen, wenn die Genehmigungen vorliegen und wir mit Sicherheit sagen können, dass Baumaterial verfügbar ist“, sagt Alexander Mack.

Das Restaurant „Zur Düne“ soll wieder wie 1925 aussehen. Der vorhandene Imbiss zur Mittelpromenade hin soll durch einen Neubau ersetzt werden. Quelle: Malte Behnk

Klassische Bäderarchitektur

Er hatte sich mit der Gemeindevertretung und auch mit der Kurverwaltung über sein Vorhaben abgestimmt. „Über die Jahre ist die Düne ein beliebtes Restaurant geworden“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff. „Allein durch die Nähe zum Strand bietet es die direkte Versorgung und mit der Terrasse zur Strandpromenade gibt es die Möglichkeit, dort zu sitzen und zu gucken. Für mich ist es auch ein Bild der klassischen Bäderarchitektur“, sagt Burtzlaff. Diese Bäderarchitektur möchte Alexander Mack wieder hervorheben.

Geschichte des Restaurants „Zur Düne“ 1907 ließ W. Dechow das Gebäude am heutigen Kurpark als Strandpavillon und Spielhalle bauen und betrieb es als erste Häuslerei in Boltenhagen. Damals hatte es noch einen quadratischen Grundriss. Das ursprüngliche Gebäude ist noch am Obergeschoss und dem kleinen Turm in der Mitte des heutigen Restaurants zu sehen. 1910 übernimmt Kaufmann Schwarzkopf die „Häuslerei 1“. Zur Spielhalle kommt eine Nutzung als Gaststätte und Café. 1920 erwirbt Rudolf Ihde das Haus und betreibt einen Spielklub. 1924 werden dort Spielautomaten aufgestellt. Zwischen 1925 und 1930 wird das ursprüngliche Gebäude erweitert. An der Nordfassade wird eine überdachte Veranda angebaut. In der DDR übernimmt im Zuge der „Aktion Rose“ 1953 die HO den Betrieb der Gaststätte. Seitdem gibt es den Namen „Zur Düne“. Nach der Wende übernimmt der Boltenhagener Wolfgang Seidel das Restaurant. Zwischen „Zur Düne“ und der Mittelpromenade entwickelte sich ein großer Freiluftimbiss, der zwar gut frequentiert wurde, aber auch immer wieder für Beschwerden sorgte. Vor wenigen Jahren gab Wolfgang Seidel das Restaurant an seine Tochter weiter. Von ihr kaufte Alexander Mack das Objekt.

Das Restaurant „Zur Düne“ in Boltenhagen soll nach dem Umbau wieder ursprüngliche Ansichten bekommen. Quelle: Riemann Gesellschaft von Architekten

Anbauten müssen weg

Dazu müssen einige Anbauten der vergangenen Jahrzehnte dem Bagger weichen. So wird an der Westseite ein angebauter Toilettentrakt verschwinden. „Hier soll wieder der ursprüngliche Haupteingang sein und vom Kurpark soll man wieder einen schönen Blick aufs Restaurant haben“, erläutert der junge Investor. Im hinteren Bereich wird ein längerer Trakt abgerissen, sodass das ursprüngliche Bild des Baudenkmals auch von der Mittelpromenade aus wieder gut zu erkennen ist. Die Landesdenkmalpflege hat das Gebäude mit seinen Gauben und historischen Türen als „ortsprägend“ eingestuft.

Fertigstellung Ende 2023 geplant

Geplant ist, sofern die Genehmigungen bis dahin vorliegen und das Baumaterial beschafft werden kann, dass ab Oktober umgebaut wird. Für eine Wiedereröffnung visiert Alexander Mack Ende 2023 an. Ob der Plan eingehalten werden kann, hängt davon ab, was bei Abbrucharbeiten zum Vorschein kommt. Erst dann kann mit der Denkmalbehörde genau geklärt werden, welche Balken zum Beispiel ersetzt werden dürfen oder was dringend erhalten bleiben soll. Das alte Fachwerk soll auf jeden Fall wieder mehr zur Geltung kommen. „Und vielleicht können wir auch den Turm wieder begehbar machen“, kündigt der Investor an.

Investor Alexander Mack (23) an der Nordseite des Restaurants „Zur Düne“. Der Eingang an der Strandpromenade wird wieder an die Seite des Kurparks verlegt. Quelle: Malte Behnk

Fachleute für Baudenkmäler

Alexander Mack ist zwar in Lübeck geboren, aber in Boltenhagen aufgewachsen. „Ich bin als Kind oft mit dem Fahrrad an der Düne vorbeigefahren und kenne das Gebäude. Damals hatte ich aber noch nicht so viel Interesse an Immobilien und Architektur“, sagt der 23-Jährige. Er hat seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann in Hamburg bei der Hanseatischen Immobilien Handlung gemacht. Für sein erstes Projekt in Boltenhagen hat er sich die Lübecker Architekten der „Riemann Gesellschaft von Architekten“ ins Boot geholt. „Dort kennt man sich mit Baudenkmälern gut aus. Sie haben an Schloss Ahrensburg gearbeitet und auch historische Häuser in Hamburg saniert“, sagt Alexander Mack.

Von Malte Behnk