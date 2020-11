Boltenhagen

Ein Rückschlag für die Strandkorbvermieter im Ostseebad Boltenhagen: Die dringende Bitte, ihre Hütten an den Strandzugängen so lange stehen lassen zu dürfen, bis die neuen Hütten auf der Dünenpromenade gebaut sind, hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) abgelehnt. Damit bleibt es dabei: Bis zum 15. November müssen die Hütten abgerissen werden.

Keine weitere Duldung

Am Dienstag hatte es noch einmal ein Gespräch mit Vertretern der Gemeinde und des Stalu Westmecklenburg gegeben. „Die Beteiligten waren sich einig, dass eine weitere Duldung der bestehenden Gebäude der Strandkorbvermieter mit Blick auf den Sturmflutschutz nicht zielführend und mit Blick auf den erreichten Stand der Genehmigung und Realisierung auch nicht zweckmäßig ist“, teilt der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums Claus Tantzen aus dem Gespräch mit.

„Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, dass die neuen Gebäude zur Saison 2021 von den Strandkorbvermietern genutzt werden können“, so Tantzen.

Rechtzeitiger Neubau nicht garantiert

Die Vorsitzenden des Vereins der Strandkorbvermieter, Maik Glasow und Matthes Heese, sind dennoch sehr besorgt. „Für uns ist es klar, dass unsere Strandkorbvermieterhütten abgerissen werden müssen. Das schmerzt uns, aber das müssen wir akzeptieren“, sagt Maik Glasow.

„Ein Abriss hätte schon längst stattfinden können. Aber wer baut schon gerne seine Infrastruktur der eigenen Existenz zurück, wenn der rechtzeitige Neubau nicht garantiert werden kann und bisher keine Baugenehmigungen beantragt wurden. Was machen wir dann? Es gibt keine Alternative, wir brauchen Lagerkapazitäten und können nicht unterm Sonnenschirm arbeiten,“ so Glasow.

Für uns gilt der alte Fahrplan

Bauabschnitte verzögern sich, Teil-Planungen sind noch nicht abgeschlossen, Bauarbeiten wurden unterbrochen. „An allen Ecken und Enden werden Veränderungen vorgenommen. Nur für uns gilt der veraltete Fahrplan. Viele von uns sind verzweifelt. Das Ende ist offen und über Termine der Fertigstellung können wir alle nur orakeln. Noch mehr Unsicherheiten können wir uns in dieser sensiblen Lage der Pandemie als kleine Traditionsbetriebe überhaupt nicht leisten“, beschreibt Glasow die unklare Situation.

Hütten waren nur geduldet

Die Gründe für den Abriss der Hütten hat das Stalu bereits mehrfach angeführt. Die bisher von den Strandkorbvermietern genutzten Gebäude gefährden die Funktion der Düne bei Eintritt von Sturmfluten und haben keine wasserrechtliche Erlaubnis. Aufgrund der Planung der Dünenpromenade wurden sie in den vergangenen Jahren aber noch geduldet.

An jedem Strandaufgang in Boltenhagen steht eine Hütte der Strandkorbvermieter. Quelle: Michael Prochnow

Warum die Hütten keine Genehmigung bekommen können, erklärt das Stalu so: Bei schweren Sturmfluten werden größere Bereiche der vorhandenen Düne umgelagert. Die massiven Gründungen und die festen Bauteile der Gebäude befinden sich in jenem Bereich, der bei schweren Sturmfluten umgelagert wird. So könnte es passieren, dass die Bauteile Ausspülungen der Düne verursachen und potenzielle Durchbruchstellen entstehen. Diese Gefahr soll beseitigt werden.

Mobile Hütten wären erlaubt

Beim Bau der Dünenpromenade möchte die Gemeinde neue strandnahe Standorte für die Gebäude der Strandkorbvermieter zur Verfügung stellen. Im Gegensatz zu anderen Ostseebädern sollen in Boltenhagen die Hütten nicht saisonal auf dem Strand stehen. Das würde das Stalu genehmigen. In Boltenhagen sollen die Gebäude aber einheitlich gestaltet im Bereich der Düne stehen. „Wer sollte so viele mobile Hütten zur Verfügung stellen?“, fragt außerdem Maik Glasow.

Duldung schon ein Jahr verlängert

Das Stalu hatte bereits 2016 eine wasserrechtliche Genehmigung für den Bau der Dünenpromenade und der Gebäude für Strandkorbvermieter und DLRG erteilt. Da war noch ein Bau bis Winter 2019 geplant. Aufgrund von Verzögerungen hatte das Stalu dann schon die Duldung der Hütten um ein Jahr bis zum Saisonende 2020 verlängert.

Baugenehmigungen werden benötigt

Aus Sicht der Behörde ist eine Fertigstellung der neuen Gebäude bis zur Saison 2021 möglich, sofern die noch offenen Fragen innerhalb der Gemeinde geklärt werden und die Baugenehmigungen für die Gebäude durch den Landkreis zeitnah erteilt werden. „Daher besteht kein Grund, die ungenehmigte Beeinträchtigung der Landesküstenschutzdüne länger zu dulden“, teilt Sprecher Claus Tantzen mit.

Von Malte Behnk