Boltenhagens Supermärkte wollen moderner werden

Boltenhagen

Mehr Platz zum Einkaufen, modernere Einrichtung und Ausstattung sowie mehr ökologische Technik wollen die Betreiber von Aldi und Markant an der Kastanienallee im Ostseebad Boltenhagen ihren Kunden künftig bieten. Dazu wollen sie beide Supermärkte neu bauen und das Einkaufszentrum, in dem sich auch die Polizeistation und eine Praxis für Physiotherapie befinden, neu strukturieren.

Olaf Stritzke, seit 25 Jahren Expansionsleiter bei Aldi-Nord, und Hauke Witt, Unternehmensentwickler bei der Kieler Handelsgesellschaft Bartels-Langness, die die Markant-Märkte betreibt, erklärten dem Bauausschuss, warum eine Erweiterung notwendig ist.

Modernisierung mit mehr Ökoverständnis

„Wir modernisieren alle unsere Märkte, weil wir heute auch ein anderes Ökoverständnis haben als vor 13 Jahren“, sagte Olaf Stritzke. 2008 wurde der Aldi in seiner heutigen Form neu gebaut. Inzwischen gehöre eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach ebenso zum Standard der Discounter-Märkte wie der Verzicht auf fossile Brennstoffe. „Wir möchten auch hier einen zeitgemäßen Markt errichten“, so Stritzke. Aldi sei deswegen auch in Gesprächen mit Nora Berßuck, die die Praxis für Physiotherapie im Nachbargebäude betreibt. Dort ist auch die Polizeistation von Boltenhagen.

Aldi möchte das rechte Gebäude Polizei und Physiotherapie überlassen. das Gebäude links soll für einen Neubau dahinter abgerissen werden. Quelle: Malte Behnk

Gebäudetausch mit Polizei und Physiopraxis

„Die Polizei braucht eigentlich deutlich weniger Platz, als sie jetzt hat und Frau Berßuck bräuchte eigentlich mehr Platz und würde ihre Räume gerne anders gestalten“, erklärte Olaf Stritzke. Mit beiden sei man im Gespräch. Nachdem Aldi inzwischen das Gebäude mit Physiotherapie und Polizeistation gekauft hat, wird ein Tausch vorgeschlagen. Beides könnte im bisherigen Discounter Platz finden.

Sorge bleibt dennoch

Etwas Sorge hat Nora Berßuck dennoch, weil bislang nicht klar ist, ob das Gebäude mit ihrer Praxis stehen bleibt, bis der neue Aldi-Markt steht. Eine Schließung über Wochen oder Monate fände sie nicht gut. „Ich hoffe, das Aldi hält, was zugesagt wird“, sagt sie. „Wenn alles gut klappt, würde ich mich freuen, mehr Platz und mehr Möglichkeiten zu haben. Allerdings ist auch noch nicht klar, ob ich einen Umbau selber finanzieren müsste“, sagt Nora Berßuck. Vor ihrer Eröffnung 2016 hatte sie die Räume der Physiotherapiepraxis auf eigene Kosten nach ihren Wünschen umgebaut.

Bauland ist schon gekauft

Ein neuer Aldi-Markt soll auf der an das Gelände des Einkaufszentrums angrenzenden Wiese gebaut werden. Das bisherige Gebäude mit der Polizei würde dann abgerissen und es würden zusätzliche Parkplätze entstehen. Die Fläche auf der Wiese ist bereits für einen Kauf reserviert. Ähnlich planen auch die Betreiber von Markant, die schon das Stück Land hinter ihrem Markt gekauft haben.

Update von vor eineinhalb Jahren reicht nicht

„Wir haben in dem Markt zwar erst vor eineinhalb Jahren ein Update gemacht, er hat aber seine Grenze erreicht“, sagte Hauke Witt. Auch Markant möchte ganz neu bauen, um den heutigen Ansprüchen der Kunden und des Verkaufs gerecht zu werden. „Wir haben jetzt eine Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern ohne den Bereich hinter den Kassen. Wir möchten im Neubau auf 1800 Quadratmeter inklusive des Kassenbereichs wachsen“, so Witt. Auch Aldi will sich vergrößern. Die Verkaufsfläche soll von 800 auf 1040 Quadratmeter steigen.

Markant hat seinen Markt vor eineinhalb Jahren aufgefrischt. Das reicht aber nicht und ein neubau soll her. Quelle: Malte Behnk

Entwicklung mit Mietern absprechen

Christian Schmiedeberg (CDU). Quelle: GVM

„Ich halte die Pläne für notwendig“, sagte Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg (CDU) im Bauausschuss. „Ich finde aber auch wichtig, dass sie sich eng mit den Mietern abstimmen. Die Physiotherapie ist ein wichtiges Angebot für den Ort und auch die Polizeistation ist wichtig.“ Da ein Bebauungsplan erstellt werden müsste, fragte Schmiedeberg nach einem Zeitplan. Dazu konnte Hauke Witt nur sagen: „Wir haben genauso Interesse an einer zügigen Umsetzung.“

Zustimmung im Bauausschuss

Vonseiten der Grünen im Bauausschuss kam von Gemeindevertreter Danny Holtz der Hinweis, künftig und vor allem beim Neubau den Vogelschutz zu beachten: „Ich bitte darum, dass künftig die Schwalbennester berücksichtigt werden.“ Am Markt seien Nester mit Netzen abgehängt worden. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten fast einstimmig für die Erweiterungspläne der Supermarktbetreiber. Endgültig darüber entscheiden wird die Gemeindevertretung, die am 18. März wieder zusammenkommt.

