Der Weihnachtsbaum auf der Seebrücke des Ostseebads Boltenhagen hat es nicht leicht. Vandalen haben seine Beleuchtung beschädigt. Dabei hat er schon einiges überstanden: Erst hatte ihn am Sonntag nach dem Weihnachtsfest ein Sturm umgeweht, so dass er beinahe in die Ostsee gefallen wäre.

Der starke Wind hatte in Boltenhagen am 27. Dezember die Tanne umgeweht. Quelle: Michael Prochnow

An Boltenhagens Weihnachtsbaum auf der Seebrücke wurde die Lichterkette durchgeschnitten. Quelle: Raphael Wardecki

Aber die Mitarbeiter des Bauhofs haben den Baum schon am Montag wieder aufgerichtet und seine festliche Beleuchtung sorgte schon am Abend wieder für besinnliche Stimmung.

Doch die Freude darüber hielt nicht so lange an, wie gewünscht. Am Mittwochvormittag wurde festgestellt, dass die Beleuchtung nicht mehr aussieht, wie vorgesehen. Unbekannte haben zumindest einen Teil der Lichterkette durchgeschnitten.

