Boltenhagens Wintersaison platzt wegen Corona-Lockdown

Boltenhagen

Die Urlaubssaison 2020 ist für das Ostseebad Boltenhagen gelaufen. Mit der Ansage der Bundeskanzlerin, dass Hotels und Restaurants bis zum 10. Januar geschlossen bleiben müssen, sind letzte Hoffnungen auf einen Jahreswechsel mit Gästen geplatzt.

Wintermarkt jetzt doch abgesagt

„Schweren Herzens haben auch wir schon in der vergangenen Woche den Caterern für den Wintermarkt abgesagt“, berichtet Katleen Herr, die amtierende Kurdirektorin. Lange hatte sie daran festgehalten, den Wintermarkt auszurichten, der vom 19. Dezember bis zum 3. Januar stattfinden sollte. Auch Konzepte mit einem Zaun um den Markt und Sicherheitspersonal zur Kontrolle der Besucherzahlen waren erstellt worden. Da nun aber die Verlängerung des Teil-Lockdown verkündet wurde, sei der Markt ohnehin nicht erlaubt.

Anzeige

Der Wintermarkt in Boltenhagen öffnet eigentlich kurz vor Weihnachten seine Tore. Quelle: Bernd Kühn

2500 Boltenhagener bleiben unter sich

Es ist auch abzusehen, dass die etwa 2500 Boltenhagener in diesem Jahr zum Jahreswechsel unter sich bleiben werden. Selbst wenn am 15. Dezember genehmigt wird, dass Urlauber an Mecklenburgs Ostseeküste kommen dürfen, dann will Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung noch über eventuelle Lockerungen entscheiden, können wahrscheinlich die wenigsten Gastronomen so schnell reagieren.

Bei den Betrieben im Ostseebad gibt es eher den Trend, dass die meisten bis in den Januar hinein geschlossen bleiben. Bis jetzt hatten sich alle noch über volle Buchungsbücher und die Treue der Gäste gefreut, die größtenteils schon bei ihrer Abreise im vergangenen Jahr gebucht hatten.

Neujahrsbad schon im September abgesagt

Die Silvesterfeiern und auch das traditionelle Neujahrsbaden in Boltenhagen hatten die Kurverwaltung und auch Hotels, in denen Silvesterpartys geplant waren, schon im September absagen müssen. Das Neujahrsbaden, das seit 1998 im Ostseebad ausgetragen wird, hat von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer und begeisterte Zuschauer angelockt.

Erst am 1. Januar 2020 wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. 408 Kinder, Frauen und Männer stürzten sich in die fünf Grad Celsius kalte Ostsee. Vermutlich zehnmal so hoch wie die Zahl der Badenden ist an dem Neujahrstag die der Zuschauer. Das macht es unter den Umständen der Corona-Pandemie zum Problem für die Veranstalter. Sie können einfach nicht gewährleisten, dass die Zuschauer die notwendigen Abstände einhalten.

Bereit sein, wenn Gäste kommen

Katleen Herr leitet den Kurbetrieb. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

„Wichtig ist jetzt, dass wir alle gesund bleiben und drauf vorbereitet sind, wenn die Gäste wieder zu uns kommen dürfen“, sagt Katleen Herr. „Wenn sie wieder dürfen, dann kommen sie nämlich sofort“, rechnet sie fest mit der Reiselust. Wie schnell Boltenhagen dann wieder voll sein kann, hätten die Tage nach dem Lockdown im Frühjahr gezeigt.

Wie viele andere hofft auch Katleen Herr im nächsten Jahr dann auf mehr Lockerungen und eine langsam wieder einkehrende Normalität im Tourismus. Veranstaltungen für 2021 hat sie vorerst so geplant, als gebe es keine Corona-Beschränkungen. Es ist vom Tanzfestival im März bis zum Neujahrsbaden 2022 alles fertig organisiert. „Ich wünsche mir, dass wir auch die Kneipennacht im April feiern können. Wahrscheinlich müssen wir sie aber in den November verschieben.“

Auf solche Veränderungen und die Stufen möglicher Einschränkungen ist die Kurverwaltung jetzt noch besser vorbereitet.

Alternativen geschaffen

Das bringt die Erfahrung aus diesem Jahr mit sich. Die Großveranstaltungen wie das Seebrückenfest, Feen, Faune und Fabelwesen, die Sommerserenade und vieles mehr musste zwar ausfallen, um große Menschenansammlungen zu vermeiden. Fast alle kleineren kulturellen Angebote oder Ersatzprogramme konnten aber mit aufgestellten Liegestühlen auf der Festwiese hinter dem Kurhaus stattfinden.

Von Malte Behnk