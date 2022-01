Die neue Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist bei Spaziergängern sehr beliebt. Die an der Promenade neu gebauten Türme für Rettungsschwimmer waren ein großes Streitthema, weil sie auf der Landseite der neuen Promenade gebaut wurden und umgesetzt werden mussten. Diese Positionierung ist ein Grund, warum es am westlichen Strand in Boltenhagen eine andere Lösung gibt.