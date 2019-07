Boltenhagen

Raphael Wardecki ist mit 28 Jahren recht jung für einen Bürgermeister, er ist erst im Januar nach Boltenhagen gezogen und hat bei der Kommunalwahl für die Grünen kandidiert, die es im Ostseebad bisher nicht in der Gemeindevertretung gab. Für manchen Einwohner kann es daher eine Überraschung gewesen sein, dass Wardecki die Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Christian Schmiedeberg ( CDU) gewonnen hat und nun Bürgermeister von Boltenhagen ist. 30 Stimmen Vorsprung hatte er in der Stichwahl, 60 Prozent der Wahlberechtigten hatten abgestimmt.

Kontakt zu allen Fraktionen aufgenommen

Am Donnerstag, 4. Juli, hat die Gemeindevertretung ihre erste Sitzung nach der Wahl. Raphael Wardecki hat dafür etliche „Hausaufgaben erledigt“, wie er sagt. „Ich habe zu allen Fraktionen der Gemeindevertretung und auch zu Kay Grollmisch von der FUB und Dietmar Lehmann von der AfD Kontakt aufgenommen, mich in den Ämtern der Verwaltung vorgestellt und mich mit Dingen wie der Kommunalverfassung beschäftigt“, sagt der 28-Jährige. In der ersten Sitzung der Gemeindevertretung wird es nach seiner Ernennung zum Bürgermeister um die Besetzung der Fachausschüsse und die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister gehen. Dann folgt die Sommerpause, in der keine Sitzungen stattfinden. „Das finde ich ganz gut, um mich noch weiter in Sachthemen einzuarbeiten“, sagt Raphael Wardecki.

Investitionen mehr vorausplanen

Finanziell geht es dem Ostseebad momentan recht gut. Das hat aber auch dazu geführt, dass es keine Zahlungen vom Land mehr gibt. „Daher müssen wir jetzt sehen, wie sich die Situation im Haushalt weiter entwickelt. Ich setze mich aber dafür ein, dass für etwa fünf Jahre geplant wird, welche Investitionen wichtig für die Gemeinde sind. Wir sollten uns nicht davon abhängig machen, dass es ein Förderprogramm gibt und deswegen investieren.“

Bessere Spielplätze

Aus Wardeckis Sicht sollten Investitionen der Gemeinde jetzt noch mehr in die Infrastruktur fließen, die in erster Linie den Einwohnern nütze, aber auch Urlaubern zugute komme. „Aktuell liegen mir zum Beispiel die Spielplätze sehr am Herzen“, sagt er. „Einige können etwas größer sein, wie der am Hotel John Brinckman, andere müssten renoviert oder erneuert werden. Bei dem Thema möchte ich den Kindergarten, die Schule, aber auch die Senioren mit einbinden.“

Mit den Strandkorbvermietern möchte er sich zweimal im Jahr treffen. „Außerdem möchte ich möglichst jeden Montag eine Sprechstunde einführen. So können auch kleine Probleme angesprochen werden, die ich dann an das Amt weitergebe“, sagt Wardecki.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Der Erhalt und die Neuschaffung von bezahlbarem Wohnraum ist dem gewählten Bürgermeister wichtig. „Wir brauchen Wohnungen, aber wir müssen mit den eigenen Grundstücken sorgsam umgehen. Am besten wäre es, wenn die Gemeinde auch die Vermietung und den Verkauf von Wohnraum selber in der Hand hat“, sagt Wardecki.

Für weniger Verkehr im Ort will er das schon laufende Projekt des Ausbaus eines Großparkplatzes bei Wichmannsdorf unbedingt weiterführen. „Wenn dieser zweite Großparkplatz fertig ist, sollten wir das Parken innerorts teurer machen“, sagt der Grünen-Politiker, der aber verspricht, dass „kein Boltenhagener auf sein Auto verzichten muss“.

Bauprojekte auf Ökologie prüfen

Trotzdem geht es ihm selbstverständlich auch um ökologische Themen. „Neue Bauprojekte sollte die Gemeinde künftig anders bewerten und auch darauf achten, wie ökologisch sie sein sollen.“

Ob es noch mehr als die bisherigen und drei geplante Hotels im Ort geben muss, bezweifelt Raphael Wardecki. „Der Strand ist jetzt schon voll in der Saison und es gibt eben wenig Wohnraum für Einwohner, der wichtig ist“, sagt er. Es müsse sich aber zeigen, wie die Entscheidungen in der Gemeindevertretung ausfallen. In dem Gremium sind die CDU mit vier Sitzen, die Grünen mit drei Sitzen, die SPD mit zwei Sitzen sowie Linke, FUB und AfD mit jeweils einem Sitz vertreten.

Raphael Wardecki, der im Januar nach Boltenhagen gezogen ist, hat mitbekommen, dass während des Wahlkampfes offenbar Fragen zu seiner Person aufgekommen waren. „Ich war vor der Wahl täglich in Boltenhagen unterwegs und jeder konnte mich ansprechen. Das ist auch weiter so“, erklärt er. Der Bestattungsunternehmer hat einen eigenen Betrieb in Lübeck, dem es gut geht. Der habe nichts mit Betrieben seines Vaters zu tun. Wardecki hat sein Abitur mit 1,9 gemacht und ein Bachelor-Studium absolviert. „Ich bin katholisch, besuche aber in Boltenhagen jeden Sonntag den Gottesdienst in der evangelischen Kirche“, sagt er. Eine ihm nachgesagte Nähe zu Immobilienmaklern aus dem Ostseebad weist er zurück.

Malte Behnk