Noch ist Martin Burtzlaff in Florida in den USA, doch die Koffer müssen bald gepackt werden. Der Boltenhagener ist nämlich der neue Kurdirektor im Ostseebad. Im Interview berichtet er, warum ihn die Stelle fasziniert und welche Persönlichkeiten den Touristiker geprägt haben.

Herr Burtzlaff, welches Kostüm werden Sie beim Neujahrsbaden am 1. Januar 2022 tragen, wenn Sie ins Wasser gehen?

Als echter Mecklenburger mache ich mir grundsätzlich überhaupt nichts aus Verkleidungen, finde aber die Veranstaltung herausragend. Da ich mich noch sehr gut an die Jahre erinnern kann, als ich gemeinsam mit Heiko Subat, damals für den Verein Towibo, dieses Fest organisieren durfte, weiß ich, dass es mir außerdem viel zu kalt wäre, in das Wasser zu gehen, und man mich, wenn überhaupt, eher in drei Winterjacken denn in einer Badehose sehen würde. Da ich aber über Weihnachten und Neujahr eh meist nicht in Deutschland bin, stellt sich diese Frage für mich nicht.

Beim traditionellen Neujahrsbaden im Ostseebad Boltenhagen will der neue Kurdirektor Martin Burtzlaff nicht selbst ins Wasser gehen. Quelle: Malte Behnk

Wie lange hatten Sie schon den Wunsch, Kurdirektor von Boltenhagen zu werden? Wann und warum kam die Entscheidung zur Bewerbung?

Das Berufsziel Kurdirektor entstand mit Aufnahme des Tourismusstudiums und der damaligen Arbeit in der Kurverwaltung des Ostseebades Boltenhagen. Viel dazu beigetragen hat der damalige Kurdirektor Dieter Dunkelmann, dass dieser Berufswunsch sich herauskristallisierte. Dabei beeindruckte es mich nachhaltig, wie mein damaliger Chef für eine Destination stand und diese verkörperte. Viele Entscheidungsträger wurden durch Dieter Dunkelmann zu einer Einheit geformt. Es ging dann allen, trotz teilweise großer Meinungsverschiedenheiten, um den Ort an sich und politische Ansichten waren nach gewissen Aussprachen nicht das Wichtigste.

Welche Persönlichkeiten prägten Sie noch auf Ihrem Berufsweg?

Von 1990 bis 2011 war Dieter Dunkelmann Kurdirektor des Ostseebads Boltenhagen. Quelle: Sylvia Kartheuser

Die Persönlichkeit Dieter Dunkelmann hat mich schon sehr beeindruckt und ich konnte mir mit zunehmender Erfahrung gut vorstellen, eines Tages solch eine Aufgabe auszufüllen. Hinzu kam dann über viele Jahre die touristische Prägung durch verschiedene Kurdirektoren und Tourismusprofis. Eine dieser Persönlichkeiten war mein damaliger Chef in der Eutin GmbH, Raymond Kiebye, der mittlerweile als Tourismusleiter in Kellenhusen arbeitet. Daher bestand mein konkreter Berufswunsch schon sehr lange, ich wusste aber auch, dass ich vorher doch einiges an Erfahrung sammeln sollte, um solch eine Position irgendwann einmal auszufüllen.

Wie kam es dann zur Bewerbung in Boltenhagen?

Da bedurfte es doch einiger Gespräche mit Vertrauten und natürlich meinen Eltern, weil ich auch in Florida eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe gefunden habe. Daneben fühle ich mich aber auch ein wenig Boltenhagen verpflichtet, da ich hier über die ganzen Jahre hinweg nie den Kontakt verloren hatte und mich nach wie vor in diesem Umfeld zu Hause fühle.

Was werden Sie an der (kurzzeitig) neuen Heimat Florida vermissen?

Martin Burtzlaff wird bald in Florida die Koffer packen. Quelle: privat

Nach mittlerweile knapp 1,5 Jahren in der amerikanischen Tourismusbranche werde ich wirklich sehr viel vermissen. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Kollegen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, was ich seit jeher sehr spannend finde. Außerdem natürlich die zahlreichen in der Freizeit besuchten Auto-Shows, die hier wirklich ein großes Thema sind, aber immer auch sehr entspannt ablaufen.

Vor allem aber werde ich den amerikanischen Optimismus und die Selbstverständlichkeit eines gelebten Patriotismus vermissen. Der Stolz der Amerikaner auf ihre Freiheit und ihren typischen amerikanischen Lebensstil beeindruckt mich wirklich tief. Speziell in Florida ist darüber hinaus das Leben allgemein etwas unverkrampfter und tropisch leichter. Das macht schon sehr viel Spaß, das eine Zeit lang zu genießen. Dennoch ist es für mich nirgendwo schöner als zur Frühlingszeit im Klützer Winkel.

Welche Pläne er fürs Ostseebad Boltenhagen hat und wo er die Stärken und Schwächen sieht, berichtet Martin Burtzlaff im zweiten Teil des Interviews, das Sie am Mittwoch, den 3. März, hier lesen können.

Von Malte Behnk