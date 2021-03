Boltenhagen

Der neue Kurdirektor des Ostseebads Boltenhagen hat viele Ideen für die Zukunft. Vor Saisonbeginn erklärt Martin Burtzlaff, was er in den nächsten Jahren verändern möchte.

Was sind das für Konzepte, die Sie gerne in Boltenhagen umsetzen möchten? Welche Dinge sollen konkret als erstes angeschoben werden?

Der Tourismus muss hier nicht neu erfunden werden, aber meines Erachtens könnte er ein wenig entstaubt werden. Das geht los mit der Bezeichnung „Kurverwaltung“. Auch wenn nach wie vor Kuren ihre Berechtigung haben, denke ich, dass die Zeiten einer Verwaltung vorbei sein sollten und viel mehr auf Service und Gastorientierung gesetzt werden muss. Daher halte ich eine Bezeichnung „Tourismus-Service“ für das 21. Jahrhundert eher geeignet.

Wir verwalten nicht mehr, wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Gäste, der Einwohner und der Gewerbetreibenden, um den Tourismus zukunftsfähig gestalten zu können. Es klingt doch auch ganz anders, wenn wir uns anstatt mit „Kurverwaltung“ am Telefon mit „Tourismus-Service Ostseebad Boltenhagen“ melden. Es heißt heute schließlich auch nicht mehr Fremdenverkehr, sondern Tourismus.

Wir sollten auch darauf achten, dass die Tradition nicht zu kurz kommt, denn genau deswegen kommen Gäste an die Küsten Norddeutschlands. Sie wollen raus aus dem meist tristen Alltag und die gemütliche norddeutsche Tradition erleben, neben dem Badeurlaub. Dazu gehört für mich, dem Gast unsere Region zu zeigen, mit ihren speziellen Eigenheiten, die aus der landwirtschaftlichen Prägung und der maritimen Wirtschaft resultieren.

Ein leuchtendes Beispiel dieser Traditionen sind für mich immer noch die Fischer im Hafen Tarnewitz. Wenn hier der frische Fisch angelandet wird oder die Gäste einen Blick auf die Arbeit der Fischer erhaschen können, ist ein Lächeln in jedem Gesicht vorprogrammiert.

Mir schweben außerdem spezielle Sportevents vor. Ich könnte mir hier professionelle Events aus dem Bereich der Leichtathletik sehr gut vorstellen. Beispiele wären Hochsprung mit Musik, Stabhochsprung Meetings oder auch Wurfveranstaltungen. Mirko Klein mit seinen Sportturnieren am Strand macht es bereits vor, dass solche Events durchaus über einiges an Potenzial verfügen.

Wo sind die touristischen Schwachstellen von Boltenhagen und wie wollen Sie daran arbeiten?

Nach wie vor ist die Bezeichnung Ostseebad oder Ostseeheilbad ein Qualitätsmerkmal im Deutschlandtourismus und die Destinationen geben sehr viel Geld dafür aus, um diese Prädikate tragen zu dürfen. Ich empfand es in der Vergangenheit ein wenig so, dass dieses Prädikat etwas in den Hintergrund gerückt ist.

Eine weitere Schwachstelle sehe ich in der derzeitigen Verkehrsführung. Ein nachhaltiges Fahrradkonzept ist für den Ort unumgänglich. Hierbei sehe ich mich aber eher als Berater der Politik, da ich als Touristiker nicht so vertraut bin mit den einzelnen Gesetzmäßigkeiten. Hier sollten wir uns dringend alle an einem Tisch setzen und Möglichkeiten sondieren, wie wir dem wachsenden Fahrradtourismus Rechnung tragen. Dabei sind Hinweise aus der örtlichen Wirtschaft als Ideengeber überaus wichtig.

Welche Stärken von Boltenhagen sollen mehr herausgearbeitet werden? Wie?

Ganz klar die immer noch vorhandene Ursprünglichkeit in vielen Bereichen des Ortes. Es wird immer wichtiger, Gästen und Einwohnern des Ostseebades nachhaltige Angebote zu präsentieren und nicht immer noch mehr einheitliche Appartementblöcke hinzustellen.

Was aber in den Vordergrund sollte, ist tatsächlich der Strand. Selbst hier in Florida muss man ein wenig suchen, um solch feinen Sandstrand zu finden, wie wir ihn bei uns vor der Haustür haben. In der Vergangenheit wurden darüber hinaus durchaus hochattraktive Veranstaltungen entwickelt, die mittlerweile zahlreiche Gäste anziehen. Hier wurde mutig ausprobiert und neue Projekte zu den Stärken des Ortes gemacht.

Zu guter Letzt wird mit ziemlicher Sicherheit das gegenwärtige Reizthema eine absolute Attraktion und damit eine Stärke des Ortes sein. Die Dünenpromenade erweitert das moderne Angebot des Ostseebades.

Wie kann das Angebot für Urlauber im Herbst und Winter noch vergrößert werden?

Ich wäre für eine komplette Aufhebung des Sonntagsöffnungsverbotes. Heutzutage sollte keine Bäderregelung Gewerbebetrieben mehr vorschreiben, wann eine Ladenöffnung erlaubt ist. Das ist für mich überhaupt nicht mehr zeitgemäß.

Außerdem benötigt das Ostseebad dringend ein Kultur- und Eventzentrum, in dem witterungsunabhängig hochkarätige Veranstaltungen angeboten werden. Außerhalb der Saison könnten Kunstausstellungen, Lesungen, Comedyabende und vieles weitere angeboren werden. Natürlich weiß ich, dass jetzt viele sagen werden, dass dafür der Festsaal zur Verfügung steht. Ich denke jedoch, dass die Ansprüche der Gäste nicht mehr ganz mit dieser Einrichtung erfüllt werden. Außerdem könnte ich mir sehr gut eine Verlängerung der am Strand betriebenen Gastronomie an der Seebrücke vorstellen.

