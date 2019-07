Grevesmühlen

Flottes Piano plus geile Gitarre: Kurz und knapp beschreiben sich Jürgen Adlung und Matthias Köhler. Als „Boogieman’s Friend“ rocken die beiden Vollblutmusiker am Freitag, dem 9. August, den Bahnhof in Grevesmühlen. Bereits im vergangenen Sommer begeisterte das Duo aus Erfurt mit einem Programm aus Boogie-Woogie, Blues und Rock’n’Roll.

Tasten-Akrobat Mr. Speedfinger Atze Adlung und Rockin’-Gitarrist Mr. Matscher Köhler touren schon seit vielen Jahren durch Clubs, Honkytonks und VIP-Locations Europas und Amerikas. Jedes Konzert wird zu einem einmaligen Erlebnis. Beide waren schon mehrfach offizielle Teilnehmer beim French Quarter Festival in New Orleans, dem größten Jazzfestival in den Südstaaten der USA.

Hot, hotter, zum Abhotten: Los geht es gegen 19.30 Uhr. Karten für zehn Euro mit Tischreservierung sind ab sofort im Café Kaffeebrenner erhältlich. Restkarten gibt es auch an der Abendkasse.

Jana Franke