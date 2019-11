Boxerin spricht in Groß Schwansee über Motivation

Groß Schwansee

Die 17-fache Boxweltmeisterin Ina Menzer spricht am Sonnabend, 16. November, im Schlossgut Groß Schwansee ab 20 Uhr über Motivation und Disziplin. In 2013 hat sie erfolgreich ihren letzten Kampf bestritten und ist nach 32 Profikämpfen als Weltmeisterin von der Boxbühne abgetreten. Jahrelang hat sie die Weltspitze des Frauenboxens in ihrer Gewichtsklasse dominiert. Zu so einem nachhaltigen Erfolg gehören Ausdauer, Willenskraft und mentale Stärke.

In Motivationsvorträgen wie jetzt im Schlossgut spricht Ina Menzer mit viel Leidenschaft über Motivation und Disziplin, um konkrete Ziele zu erreichen. So transferiert sie ihr Wissen aus der sportlichen Profikarriere in den Berufsalltag von Mitarbeitern, Führungskräften und Managern.

Hotelgäste erhalten freien Zutritt zu der Veranstaltung in der Bibliothek des Schlossguts. Mit Voranmeldung unter 388 27 / 88 48-0 und nach Verfügbarkeit kosten Karten pro Person 10 Euro.

Von Malte Behnk