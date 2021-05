Herrnburg

Es war der vierte Advent 2020, als in Herrnburg erst ein Wohnhaus am Waldrand und dann wenige Hundert Meter entfernt ein Carport nah des Herrnburger Friedhofs in Flammen aufgingen. Da die beiden Brände zeitlich nah beieinander entstanden, gab es schnell den Verdacht, dass es Brandstiftung war. Gegen einen 33-Jährigen, der seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzt, hat die Staatsanwaltschaft jetzt unter anderem wegen schwerer Brandstiftung Anklage erhoben. Im Sommer soll der Prozess am Landgericht Schwerin beginnen.

Das Wohnhaus am Waldrand Richtung Schattin brannte vollkommen aus, wie die Feuerwehr aus Herrnburg auf Facebook dokumentiert. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Herrnburg

Verdächtiger bestreitet Tat

Der Verdächtige soll bereits vor mehr als zehn Jahren wegen Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sein. Dazu will sich Staatsanwalt Jörg Ebert aufgrund der Verjährung aber nicht äußern. Auch zum möglichen Motiv des jetzt Angeklagten kann er noch nichts sagen. „Dazu wissen wir bisher nichts, weil der Verdächtige die Tat bestreitet“, so Ebert. Allerdings hätten die Ermittler so viele Beweise gefunden, dass nun Anklage erhoben wurde.

Mehr als 500 000 Euro Schaden

„Wir gehen davon aus, dass der Verdächtige für beide Brände verantwortlich ist. Dabei ist ein Sachschaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Zum Glück gab es keine Verletzten“, sagt der Staatsanwalt. Allerdings hätte viel mehr passieren können. Der Besitzer des Wohnhauses war an dem Abend nur wenige Stunden weg und traf kurz nach der Feuerwehr wieder an seinem brennenden Haus ein. Der Besitzer des Carport war zu Hause und hatte sich beim Löschversuch leicht verletzt. Im Falle einer Verurteilung für die Brandstiftungen muss der Angeklagte mindestens mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr rechnen. „Das Gericht hat aber einen Strafrahmen von bis zu 15 Jahren“, sagt Jörg Ebert.

Zweite Brandmeldung bei Löscharbeiten

Schon für die Feuerwehrleute war der Einsatz mit zwei Bränden am 20. Dezember merkwürdig. Die Einsatzkräfte waren zunächst zu dem Wohnhaus am Waldrand in Herrnburg gerufen worden. Während die Feuerwehrleute aus Herrnburg, Selmsdorf, Lüdersdorf, Palingen, Schattin und Neuleben/Boitin-Resdorf in der Nacht gerade anfingen, gegen lodernde Flammen zu kämpfen, bekamen sie die Meldung über den Carportbrand etwa 600 Meter entfernt.

Der ausgebrannte Carport mit zerstörtem Auto war der zweite Tatort, den die Kriminalpolizei am Tag nach dem Brand untersuchte. Quelle: Malte Behnk

Feuerwehren teilten sich auf

Feuerwehrleute aus Selmsdorf wechselten schnell den Einsatzort und löschten den Unterstand. Sie konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen, aber ein Auto und alles andere, was im Carport stand, wurde vernichtet. Was den Besitzer des ausgebrannten Hauses am Waldrand dabei wunderte: „Der Carport gehört einem Jagdkollegen von mir.“ Informationen, die die Beamten der Kriminalpolizei ebenfalls aufgenommen hatten. Ob der Verdächtige wusste, dass die jeweiligen Hausbesitzer Jäger sind, kann sich erst in der Gerichtsverhandlung zeigen.

„Angst geht hier nicht um“

An den Tagen direkt nach den Bränden waren sie durchaus Thema in Herrnburg, wie Dr. Erhard Huzel, der Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf sagt. „Es gab aber keinerlei Hysterie oder dass die Geschichte wie ein Lauffeuer durch den Ort gegangen wäre“, berichtet er. „Angst geht hier nicht um. Das war ganz anders, als im Juli 2013 eine Joggerin ermordet wurde“, sagt Huzel. Damals hätten sich viele nicht mehr auf die Waldwege getraut.

Immer wieder Brandstiftung

Im Mai und Juni 2016 hatten rund um Grevesmühlen Brandstiftungen die Feuerwehren in Atem gehalten. Ein 22-Jähriger wurde 2017 wegen fünf Brandstiftungen in Rüting verurteilt. In einem Berufungsverfahren wurde eine zweijährige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Im vergangenen Jahr brannte in Testorf-Steinfort eine große Miete mit Strohballen und die Polizei ermittelte wegen Brandstiftung.

Von Malte Behnk