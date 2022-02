In der Gartenanlage am Bleicherberg in Grevesmühlen muss die Feuerwehr einen umgestürzten Baum an einem öffentlichen Weg beseitigen (links), am Montag zerstört ein Großbrand das Firmengebäude von Greve in Grevesmühlen (mitte) und der Sturm reißt in Wieschendorf bei Dassow einen ganzen Giebel ein (rechts). Quelle: Michael Prochnow, KES