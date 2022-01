Grevesmühlen

Bei einem Großbrand am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Grevesmühlener Innenstadt sind insgesamt sieben Autos zerstört beziehungsweise stark beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf über 100 000 Euro. Die Ursache ist bislang unklar, die Polizei ermittelt noch.

Neben den Fahrzeugen, die durch das Feuer und die extreme Hitze sowie die anschließenden Löscharbeiten erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden, gab es nun Frage, inwieweit der Parkplatz selbst beschädigt wurde. Denn unter anderem war Treibstoff ausgelaufen. Wie Grevesmühlens Bauamtsleiter Holger Janke mitteilte, gebe es bisher keine Erkenntnisse, das der Boden ausgetauscht werden müsse. Der Parkplatz war bereits am Donnerstag wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben worden.

Noch am Mittwochabend hatte ein Spezialfahrzeug die betroffene Fläche aufwendig gereinigt. „Nach unseren Informationen sind keine Betriebsstoffe in die Regenwasserkanalisation gelangt, auch ins Erdreich ist nichts eingesickert“, so Holger Janke.

Feuerwehr nahm ausgelaufenes Benzin auf

Die Feuerwehrleute hatten noch während des Einsatzes mit Bindemitteln ausgelaufenes Benzin aufgenommen und dadurch verhindert, dass der Treibstoff über die Ablaufrinnen in die Regenwasserkanalisation gelangen konnte. Zur Sicherheit sei auch der Zweckverband informiert worden, hieß es dazu von der Stadtverwaltung. Beschädigt wurde am Parkplatz durch das Feuer augenscheinlich nichts. Weder das Pflaster noch dort stehende Bäume müssen ersetzt werden.

Teilkasko kommt im Regelfall für Brandschäden auf

Doch wie geht es für die Besitzer der sieben ausgebrannten Autos weiter, wer zahlt den Schaden? „Die Teilkaskoversicherung kommt für Brandschäden auf. Sie sind enthalten“, erklärt Christoffer Wittenburg, Inhaber der Allianz-Agentur in Schönberg, den Normalfall.

Zur Galerie Auf dem beliebten kostenfreien Parkplatz am Gerberhof in Grevesmühlens Innenstadt sind sieben Autos ausgebrannt. Die Ursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Der Eigenanteil des Versicherungsnehmers ist je nach Vertrag unterschiedlich. „In der Regel sind es 150 Euro“, informiert Christoffer Wittenburg. Es können beispielsweise aber auch 0 Euro oder 1000 Euro sein. Die Teilkasko reguliert grundsätzlich Schäden, die durch Brand, Explosion oder Kurzschluss entstanden sind.

Gutachter klären Brandursache

Wenn ein Brand auf Vandalismus zurückzuführen ist, läuft das nach Auskunft des Fachmanns über die Vollkaskoversicherung. Ein Gutachter klärt, wie der Brand entstanden ist. Christoffer Wittenburg erläutert: „Man kann auch immer einen eigenen Gutachter beauftragen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kfz-Haftpflicht zahlt nicht, wenn das eigene Auto abgebrannt ist. Grundsätzlich ist nach Auskunft von Versicherungsexperten jeder Fall einzeln zu prüfen und zu beurteilen. Etwas komplizierter kann es werden, wenn derjenige ausfindig gemacht wird, der den Schaden verursacht hat. Dann muss er dafür auszukommen. Bei Vandalismus werden die Täter allerdings häufig nicht ermittelt.

Von Michael Prochnow, Malte Behnk und Jürgen Lenz