Pötenitz

Wenn es in Pötenitz brennt, wird es für die Bewohner im Ortsteil der Stadt Dassow gefährlich. Das erklärten sowohl Gemeindewehrführer Daniel Selzer als auch Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) in der Stadtvertretersitzung. Vor allem tagsüber sind zu wenig Feuerwehrleute im Ort, um den Brandschutz innerhalb der notwendigen Zeit zu gewährleisten. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll das aber wieder erreicht werden. Dazu müssten tagsüber mindestens drei weitere Feuerwehrleute im Dorf in Bereitschaft sein.

Feuerwehr Pötenitz 2014 aufgelöst

Bis 2014 gab es in Pötenitz 67 Jahre lang eine eigenständige freiwillige Feuerwehr, die dann als Löschgruppe Teil der Freiwilligen Feuerwehr Dassow wurde. Die Ortswehr musste sich damals auflösen, weil der Wehrführer und sein Stellvertreter zurückgetreten waren und es keine anderen Mitglieder für eine Leitung der Wehr gab. 2015 bestand die Löschgruppe noch aus neun Mitgliedern. Heute sind im gerade erstellten Brandschutzbedarfsplan „keine Einsatzkräfte“ für die Tagesbereitschaft in Pötenitz erfasst.

Dem Dorf Pötenitz bei Dassow fehlen Feuerwehrleute. Nur 68 der etwa 500 Einwohner wären im passenden Alter. Quelle: Malte Behnk

Anfahrt aus Dassow dauert zu lange

Das Problem: Die Feuerwehr aus Dassow benötigt im Notfall 13 Minuten, um nach Pötenitz zu kommen. Vorgegeben ist, dass die Rettungskräfte zehn Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sind. Ab Minute 17 gehen Überlebenschancen für Personen im brennenden Gebäude gegen null. „Damit gibt es keine Tagesbereitschaft in Pötenitz“, sagt Bürgermeisterin Annett Pahl besorgt. Sie möchte in nächster Zeit Werbung für die Feuerwehr in Pötenitz machen.

Alle von 18 bis 55 willkommen

„Es ist wirklich schwierig, dort eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen“, sagt Dassows Gemeindewehrführer Daniel Selzer. „Vorläufig haben wir das Ziel, mit den Löschgruppen aus Pötenitz und Harkensee gemeinsam eine Tagesbereitschaft zu bekommen. Grundsätzlich können sich alle zwischen 18 und 55 Jahren melden und zur Feuerwehr kommen“, sagt Selzer. Zur aktuellen Situation in Pötenitz rät er den Bewohnern: „In jedem Haus sollten Rauchmelder vorhanden und die müssen auch intakt sein.“ Auch Bürgermeisterin Annett Pahl rät zur Vorsorge. „Es sollten im besten Fall Geräte sein, die auch vor Kohlenmonoxid warnen“, sagt sie.

Infos und Kontaktdaten Die Freiwillige Feuerwehr Dassow hat mit den Löschgruppen in Pötenitz und Harkensee insgesamt 72 aktive Einsatzkräfte. Für die Löschgruppe in Pötenitz werden mindestens drei Mitglieder benötigt, die tagsüber bei Notfällen ausrücken können. Der erste Teil der Truppmannausbildung, nach der immer noch unter Anleitung agiert werden muss, umfasst mindestens 70 Ausbildungsstunden. Der zweite Teil weitere 80 Ausbildungsstunden innerhalb von zwei Jahren. Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr Dassow können Interessierte per Mail an info@feuerwehr-dassow.de oder über ein Kontaktformular auf der Homepage der Wehr aufnehmen. Außerdem ist das Gerätehaus in Dassow telefonisch unter 038 826 / 80 337 erreichbar.

Nur 68 Einwohner im passenden Alter

Annett Pahl hat inzwischen vom Einwohnermeldeamt eine Statistik angefordert, wie alt die Pötenitzer derzeit sind. „Aus dieser Alterspyramide ist ersichtlich, dass unser Hauptproblem darin liegt, dass die meisten 50 Jahre und älter sind.“ Von den etwas über 500 Einwohnern seien lediglich 68 Personen zwischen 16 und 50 Jahren, sagt die Bürgermeisterin. „Und von denen ist tagsüber der Großteil nicht vor Ort“, schränkt Pahl weiter ein. „Diejenigen, die im passenden Alter sind, wollen wir auch mit einer Einwohnerversammlung motivieren, in die Feuerwehr einzutreten.“ Selbst dann müssten sie ausgebildet werden, bevor man tatsächlich von einer Tagesbereitschaft im Brandschutz ausgehen könnte.

Frist von zwei Jahren

„Wir haben uns jetzt eine Frist von zwei Jahren gesetzt“, sagt Annett Pahl. „Wenn es dann nicht klappt, müssen eventuell andere Wege gegangen werden“, sagt die Bürgermeisterin. Was konkret dann geschehen muss, kann sie noch nicht sagen. Theoretisch gibt es aber die Möglichkeit, den Brandschutz über eine Zwangsverpflichtung von Bürgern herzustellen. Eine solche Pflichtfeuerwehr wird bislang nur in wenigen Fällen aufgestellt, es gibt aber Beispiele in Burg, Friedrichstadt, List und Grömitz in Schleswig-Holstein.

Hotelpersonal sollte zur Feuerwehr

Eine geplante Ferienanlage im Gutshaus in Pötenitz, die mit weiteren Gebäuden einmal mehr als 500 Gäste beherbergen soll, könnten den Brandschutz künftig erneut vor Herausforderungen stellen. „Wenn ein Objekt mit so vielen Betten an den Markt geht, wird es dort auch entsprechend viele Mitarbeiter geben“, sagt Annett Pahl. „Ich würde es begrüßen, wenn dann auch Personal in die freiwillige Feuerwehr eintritt. Da hätte ja auch der eigene Betrieb etwas von.“

Von Malte Behnk