Brandschutz in Schönberger Schule: Mängel seit 2015 bekannt

Was tun, wenn es brennt in der Schule an der Dassower Straße in Schönberg? Im Notfall ist sie nicht sicher für Schüler und Lehrer. Ein zweiter Rettungsweg fehlt in dem Plattenbau von 1980. Seit fünf Jahren gibt es Vorschläge, das zu ändern. Umgesetzt wurde noch keiner und weiterhin ist offen, wann der Brandschutz in der stadteigenen Schule den Vorschriften entspricht. Ins Gespräch kommt jetzt wieder eine Variante, die vor anderthalb Jahren nach langer Diskussion unmöglich schien: eine neue Schule bauen. Doch woher das Geld nehmen?

Zurück ins Jahr 2015: Die Stadt Schönberg hat ein Brandschutzkonzept für ihre Schule. Die Umsetzung solle „schnellstmöglich passieren“, hieß es vom Amt Schönberger Land. Der Stand damals: Das Gebäude bekommt für den Notfall zwei Fluchttreppen an den Seitenflügeln.

Großproduktion macht Schule Fertigbauweise in Großproduktion prägte seit Mitte der 60er Jahre den Schulbau in der DDR. Die Vorteile: geringe Kosten, kurze Bauzeit. Wohnungsbaukombinate in den Bezirken entwarfen unterschiedliche Norm-Typen. Die Schule in Schönberg ist ein Typ „ Rostock“. Er war ursprünglich für eine zweizügige Polytechnische Oberschule (POS) vorgesehen. Das Wohnungsbaukombinat Rostock montierte die Betonfertigteile an der Dassower Straße in 37 Tagen. Laut einer Auskunft der Zentralstelle für Normungswesen und Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen der DDR aus dem Jahr 1989 betrug der Anteil der nach 1965 gebauten Schulräume am Gesamtbestand 50,4 Prozent.

Vier Jahre später beschließt die Stadtvertretung mit fünf Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen und einer Nein-Stimme eine brandschutztechnische Sanierung: Feuerschutzvorhänge sollen für einen sicheren Fluchtweg sorgen – auch wenn ein anderer Rettungsweg durch Flammen oder Qualm versperrt sein sollte. Die Vorhänge würden wie Brandschutztüren funktionieren, seien rauchdicht und temperaturbeständig, erklärte ein Architekt. Sollte ein Treppenhaus verqualmt sein, werde es abgetrennt. Schüler und Lehrer könnten dann zu einem anderen Treppenhaus gehen. Möglich sei das auf jeder Etage.

Der zweite Rettungsweg werde damit sichergestellt. Die eklatantesten Mängel würden abgestellt, sagte der Architekt. Das Gebäude solle nach Möglichkeit außerhalb der Unterrichtszeit saniert werden: in den Sommerferien.

Brandschutznote ungenügend

Die sind nun vorbei. Kinder und Lehrer haben ihre Schule so vorgefunden, wie sie sie vor den Ferien verlassen haben: ohne zweiten Rettungsweg. Brandschutz ungenügend.

Der Hintergrund: Kommunalpolitiker und Verwaltung in Schönberg hofften auf einen Zuschuss des Schweriner Innenministeriums, der aber nicht gekommen ist. Warum wurden die Arbeiten für den Brandschutz trotzdem nicht in Auftrag gegeben? Im Haushalt der Stadt war der Zuschuss vorgesehen. Ohne ihn fiel die geplante Finanzierung zusammen wie ein Kartenhaus. Das Projekt war nicht ausfinanziert. Die Verwaltung durfte keine Firma beauftragen.

Bürgermeister kritisiert Amtsverwaltung

Nach Ansicht des Schönberger Bürgermeisters Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft KWG) hätte das Amt die Stadtvertreter umgehend darüber informieren sollen, dass der Zuschuss nicht bewilligt wurde. Dann hätte vielleicht noch eine Lösung gefunden werden können, so Korn. Er erklärte jetzt in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung: „Ich erwarte von der Verwaltung, dass wir rechtzeitig informiert werden.“ Das Amt hätte auf die Stadtvertretung zukommen müssen, sagte der Bürgermeister. Amtsmitarbeiterin Antje Kopp antwortete: „Das haben wir doch gemacht.“ Stephan Korn gab zurück: „Zu spät.“

„Die Sicherheit der Kinder ist uns sehr, sehr wichtig“, sagt Stephan Korn (KWG), Bürgermeister in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Antje Kopp betonte, das Amt entscheide nicht darüber, ob ein Zuschuss gewährt wird oder nicht. In Richtung der Stadtvertreter sagte die Mitarbeiterin des Amtes: „Den Haushalt haben Sie gemacht.“

Doch wie nun weiter? Antje Kopp fragte die Stadtvertreter: „Was ist jetzt Ihre Zielvorstellung? Was wollen Sie?“ Stephan Korn sagte: „Die Verwaltung muss uns Lösungswege aufzeigen. Sie muss zeigen, was geht. Wir brauchen eine Vorlage, zu der wir eine Entscheidung treffen können.“ Die Mitarbeiterin des Amtes gab zurück: „Die politische Zielstellung muss klar sein. Wir müssen wissen, was Sie wollen.“

Zuschüsse für möglichen Neubau prüfen

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung wurden sich schließlich einig: Wir treffen uns in Kürze mit dem Finanzausschuss, um gemeinsam über eine baldige Lösung des Brandschutzproblems in der Schule zu beraten. Die Verwaltung solle über Varianten und mögliche Wege der Finanzierung informieren. Eine Vorlage sei zu erstellen.

Marian Stickel ( CDU) betonte: Geprüft werden soll auch, welche Zuschüsse Schönberg für einen Neubau bekommen könnte. Damit kommt wieder eine Variante ins Spiel, die Stadtvertreter im vorigen Jahr erwogen hatten. Sie verfolgten die Idee eines Neubaus aber nicht weiter, nachdem ihnen nachdrücklich erklärt worden war, die Brandschutzmängel in der Schule müssten rasch beseitigt werden.

„Man hat uns an die Wand gedrängt.“

Marian Stickel kritisiert: „Man hat uns an die Wand gedrängt.“ Alternativen seien nicht ausreichend geprüft worden. Die Zeit, die für die Planung der Brandschutzsanierung in Anspruch genommen wurde, hätte auch für die Planung eines Neubaus genutzt werden können, so Stickel. Eine Sanierung der 40 Jahre alten Schule sei ein „Herumgeflicke“.

Marian Stickel hatte sich bereits im vorigen Jahr vehement für einen Neubau ausgesprochen. Er erklärte, mit dem Mehrheitsbeschluss für eine Brandschutzsanierung, die insgesamt 2,5 Millionen Euro koste, habe sich die Lage jedoch verändert: „Niemand gibt so viel Geld aus und setzt danach einen Neubau hin.“

Vorschlag: Außentreppen und Neubau

Weil die Sanierung noch nicht begonnen hat, macht Stickel nun einen Vorschlag, der aus seiner Sicht besser wäre: relativ kostengünstige Außentreppen anbringen und parallel einen Neubau planen.

Über den Brandschutz in der Schule sagt Stephan Korn: „Die Sicherheit der Kinder ist uns sehr, sehr wichtig.“ Das betonen Stadtvertreter aus allen Fraktionen. Ronny Arnold (KWG) betonte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung: „Wir müssen etwas tun. Wir haben ein großes Interesse daran, dass etwas passiert.“

