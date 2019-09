Unbekannte legen Feuer nahe Textilfabrik

Grevesmühlen

Das ging gerade noch einmal gut. Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen hat am Sonntag im Grünen Weg mehrere Brandstellen in einer Böschung gelöscht. Die Brandherde befanden sich auf der Rückseite des Firmengebäudes von Happytexx in der Zufahrt zum städtischen Bauhof. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen. Experten gehen von Brandstiftung aus, da das Feuer an mehreren Stellen entlang der Straße loderte und offensichtlich gezielt gelegt worden war.

Auf dem Areal war es im November 2006 zu einem verheerenden Feuer gekommen. Brandstifter hatten damals das Gebäude, das von Happytexx an ein Callcenter vermietet worden war, angezündet. Knapp 180 000 Euro betrug der Schaden damals, das Callcenter hatte erst im Junis 2006 seinen Betrieb aufgenommen. Im Frühjahr 2007 setzte das Unternehmen nach umfassender Sanierung den Betrieb in dem Gebäude fort, inzwischen hat Happytexx seinen Betrieb erweitert und auch die Räume, die ehemals das Callcenter nutzte, wieder selbst übernommen.

Von Michael Prochnow