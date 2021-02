Klütz

Ein kleines garagenähnliches Gebäude bei der Sport- und Mehrzweckhalle in Klütz ist entscheidend für das Breitbandnetz mit schnellem Internet in der Region. Es ist ein Netzknotenpunkt oder sogenannter Point of Presence (PoP) für das Glasfasernetz der Wemacom. Deren Geschäftsführer Volker Buck und Dr. Roland Finke, Leiter der Stabstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen des Landkreises Nordwestmecklenburg, starteten in Klütz den Testbetrieb dieses regionalen Hauptverteilers. Bis auch die Anwohner in und um Klütz das schnelle Internet nutzen können, dauert es aber noch einige Wochen.

Testphase von einigen Wochen

An den Netzknoten in Klütz sind sieben weitere Hauptverteiler angebunden. Im Testbetrieb werden jetzt Anschaltungs-, Belastungs-, Störungs- und Havarieszenarien simuliert. „Diese Testphase dauert einige Wochen und ist ein letzter und wichtiger Schritt vor der eigentlichen Inbetriebnahme“, erklärt Volker Buck. „Der Breitbandausbau ist ähnlich komplex wie die Organisation eines modernen Straßennetzes. Solange nicht alle Autobahnen und auch Umgehungsstraßen frei und fertig gebaut sind, kann der Verkehr nicht reibungslos fließen“, so Buck.

Erste Lichtsignale im Netz

Als Vertreter des Landkreises, der Auftraggeber für den geförderten Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg ist, freut sich auch Dr. Roland Finke über den neusten Meilenstein des umfangreichen Infrastrukturprojektes. „Mit dem Testbetrieb der Netzknotenpunkte beginnt nun die finale Phase. Jetzt haben wir die ersten Lichtsignale im Glasfasernetz von Nordwestmecklenburg“, so der Stabsstellen-Leiter.

Kunden sollten längst surfen

„Nach dem ursprünglichen Zeitplan wollten wir heute schon bei 100 Prozent sein. Unsere Kunden sollten längst surfen. Leider haben die Corona-Pandemie und die Folgen des ersten Lockdowns jedoch zu Verzögerungen dieses hochkomplexen Vorhabens geführt. Das lag vor allem an sehr eingeschränkten Kapazitäten in den Bereichen Steuerung, Planung, Tiefbau und Montage der Hausanschlüsse. Aber auch andere externe Faktoren, auf die wir nur bedingt Einfluss haben, spielen immer wieder eine Rolle“, so Volker Buck.

Breitbandausbau auf der Zielgeraden

Der Testbetrieb des ersten Knotenpunktes zeigt nun, dass der Breitbandausbau beharrlich vorangetrieben wird. „Wir verstehen die Ungeduld, gerade auch in der aktuellen Corona-Lage, in der viele Menschen auf Homeoffice und viele Kinder auf Homeschooling angewiesen sind“, so Buck. Er verspricht: „Der Breitbandausbau ist nicht nur auf dem Weg, er ist auf der Zielgeraden.“

1700 Kilometer Trasse gebaut

Seit Baustart im April 2019 wurden mehr als 1700 Kilometer Trasse im Landkreis Nordwestmecklenburg gebaut und mit fast 4000 Kilometern Leerrohr ausgestattet. In diese werden mehr als 6000 Kilometer Glasfaserkabel eingebracht.

Von Malte Behnk