Breitband: Grevesmühlener Wohngebiet bleibt vorerst weißer Fleck

Grevesmühlen

„Wir fühlen uns wie Bürger zweiter Klasse“, sagt Heinz Röhrich und wird noch deutlicher: „Und irgendwo sind wir auch alle Wähler, die das Kreuz dann nicht mehr an der richtigen Stelle setzen.“ Der 64-Jährige weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als mit solch einer Drohung ins Feld zu ziehen. Gehört fühlt er sich schon lange nicht mehr – allen voran nicht vom Landkreis.

Heinz Röhrich: „Wir fühlen uns wie Bürger zweiter Klasse.“ Quelle: Jana Franke

Seit mehreren Jahren wohnt er im Wohngebiet An der Trift in Grevesmühlen. Dort gibt es bereits detaillierte Planungen, was den Breitbandausbau betrifft. Ein Großteil der Anwohner wird von dem schnellen Internet profitieren, das durch Wemacom als Netzbetreiber angeboten werden soll. 34 Familien gucken allerdings in die Röhre. Denn die sind bisher nicht in das Förderprogramm aufgenommen. 178 Millionen Euro stellen Bund und Land für den Breitbandausbau im Nordwestkreis zur Verfügung. Die Wemacom, ein Tochterunternehmen der Wemag, hatte den Zuschlag für die Umsetzung erhalten. Bis dieses Jahr sollen rund 2000 Kilometer Glasfaserkabel verbaut werden – nur eben nicht komplett im betreffenden Wohngebiet.

„Unser bisheriger Anbieter hat angegeben, dass wir mit einer Bandbreite von bis zu 30 Mbit/s versorgt werden können“, erklärt Heinz Röhrich. Derzeit habe er einen Vertrag über 6 Mbit/s. Doch die verwendete Technologie eigne sich nicht, dass tatsächlich diese Leistung auch ankommt, wenn alle Nachbarn gleichzeitig im Internet sind, sagt er. „Wir haben die Information, dass wir durch das Versprechen unseres Anbieters nicht ins Förderprogramm aufgenommen worden sind.“

Seit Februar vergangenen Jahres kämpfen er und die anderen Familien nun darum, zumindest nachträglich aufgenommen zu werden. „Es handelt sich um nur 400 Meter, die mit erschlossen werden müssten“, sagt Anwohner Klaus-Dieter Matthies kopfschüttelnd.

Klaus-Dieter Matthies: „Es handelt sich um nur 400 Meter, die mit erschlossen werden müssten.“ Quelle: Jana Franke

Betroffen ist nicht nur das Wohngebiet An der Trift. Ähnlich beziehungsweise gleich gelagerte Fälle gebe es auch im übrigen Kreisgebiet, heißt es aus der Kreisverwaltung. Eine nachträgliche Hinzunahme sei allerdings nach Angaben von Wemacom nicht realisierbar – auch nicht, wenn die Fördermittel mit dem bevorstehenden Ausbau nicht in vollem Umfang abgegriffen werden, zum Beispiel dann, wenn sich ein förderfähiger Haushalt im Stadtgebiet nicht anschließen lässt. „Die unterversorgt eingestuften Haushalte müssen gemäß Förderprogramm bis zur Grundstücksgrenze erschlossen werden, unabhängig davon, ob sie sich für oder gegen einen Kundenanschluss bis in das Haus oder die Wohnung entschieden haben“, heißt es. Kurzum: Eine Erschließung der übrigen Haushalte im Wohngebiets An der Trift kann nicht im Zuge der aktuell stattfindenden Ausbauarbeiten erfolgen.

Die in Rede stehenden Haushalte haben die Möglichkeit, im Nachgang des aktuell stattfindenden Ausbaus von einer Förderung zu profitieren, heißt es aus der Kreisverwaltung. So würden die Adressen in eine Liste verbleibender weißer Flecken aufgenommen, für die weitere Fördermittel akquiriert werden sollen. Ziel sei es, in den bestehenden Projekten eine flächendeckende Versorgung zu ermöglichen und die unterversorgten Teilnehmer in die bestehenden Projekte zu integrieren, betont der Landkreis.

Für Heinz Röhrich und seine Nachbarn immerhin besser als nichts. „Aber wie lange wird das dauern?“, stellt er in den Raum. Schon jetzt sei seine Enkeltochter, die ebenfalls in der Straße wohnt, benachteiligt, wenn sie Referate für die Schule vorbereiten muss. „Im Internet recherchieren kann sie dafür kaum“, erklärt er. Überhaupt könne er sich nicht vorstellen, dass die Bagger irgendwann für 400 Meter erneut anrücken.

Anwohner Thoralf Herrmann: „Wir sollen alles online machen: Stundenplan und Noten einsehen, Schulessen bestellen. Aber wie, wenn es nicht ordentlich funktioniert.“ Quelle: Jana Franke

„Heute funktioniert doch alles nur über Internet. Für unser Kind sollen wir online den Stundenplan und die Noten einsehen und Schulessen bestellen. Nur wie, wenn es hier nicht richtig funktioniert“, ärgert sich Thoralf Herrmann, der auch beruflich auf das Internet angewiesen ist. Dieter Matthies setzt noch einen drauf: „Am liebsten würde ich mich mit einem Tapeziertisch in die Kreisverwaltung setzen und über das WLAN-Netz meine Steuererklärung machen, um dort noch mehr auf die Situation aufmerksam zu machen“, wettert er. Er wünsche sich deutlich mehr Unterstützung.

Von Jana Franke