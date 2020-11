Grevesmühlen

Noch kann kein Nordwestmecklenburger das schnelle Internet per Glasfaser nutzen. Dabei sollte der Breitbandausbau ursprünglich Ende 2020 abgeschlossen sein. Doch Corona hat auch beim Thema schnelles Internet seine Spuren hinterlassen, um neun Monate werden sich die Arbeiten verzögern. Das sagt Volker Buck, Geschäftsführer der Wemacom, auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

Volker Buck, Geschäftsführer der Wemacom: Auch Tiefbauer sind nun mal nicht immun gegen das Virus.“ Quelle: Privat

Hintergrund der Verzögerung seien die Probleme, die der erste Lockdown im Frühjahr aufgeworfen habe. Die Firmen konnten teilweise nicht mehr in die Häuser, um die Anschlüsse zu legen. „Sie mussten sich erst mal an die neuen Regeln gewöhnen, auch Tiefbauer sind nun mal nicht immun gegen das Virus“, so Volker Buck.

Acht große Tiefbauunternehmen sind in Nordwestmecklenburg für die Wemacom, ein Tochterunternehmen der Wemag, im Einsatz. Drei davon sind direkt aus der Region, drei weitere aus dem weiteren Umfeld. Zwei Firmen kommen aus dem Ausland.

Unter anderem in Grevesmühlen ist die litauische Firma Lec dabei, die Leerrohre für das Glasfaser zu verlegen. Die Trupps arbeiten in der Regel auch sonnabends, um das Pensum zu bewältigen. „Gerade Lec ist eine Bilderbuchfirma“, so Volker Buck. „Das ist schon beeindruckend, was sie leisten.“

75 Prozent der Anschlüsse sind gebaut

Rund 2000 Kilometer beträgt die Strecke, die die Tiefbauer im Nordwestkreis bewältigen müssen. Etwa 1700 davon sind fertig. Jetzt allerdings, so Buck, würden die komplexen Strecken bevorstehen. Dazu gehören beispielsweise Unterführungen von Bahnlinien. „Das ist sowohl technisch als auch aus Sicht der Genehmigungsverfahren nicht ganz einfach.“

Dennoch geht er davon aus, dass im ersten Quartal kommenden Jahres die ersten Projektgebiete ans Netz gehen. Welche das sind, ist derzeit noch geheim. „Aber wir werden es natürlich rechtzeitig bekannt geben.“ Bis Ende September sollen dann alle Haushalte, die sich für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, das Netz nutzen können.

11 500 Hausanschlüsse sind bereits angelegt, das entspricht nach Angaben der Wemacom etwa 75 Prozent der beantragten Anschlüsse. Angesichts von rund 60 000 Haushalten im gesamten Landkreis liegt die Wemacom damit deutlich unter dem Ziel, dass mindestens jeder zweite Haushalt sich für den neuen Anbieter entscheiden sollte.

190 Millionen Födrermittel vom Bund für Breitband

An den zu Beginn des Ausbaus aufgerufenen Preisen für die Anschlüsse und die monatlichen Gebühren werde sich nach Aussage des Wemacom-Geschäftsführer nichts ändern. „Das bleibt so, wie es vereinbart worden ist.“ An die Vereinbarungen, die das Unternehmen mit dem Landkreis getroffen hat, muss sich die Wemacom ebenfalls halten.

Und das bedeutet, dass die Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein müssen. „Ansonsten wird es finanziell für uns ziemlich schmerzhaft“, so Volker Buck. Rund 190 Millionen Euro Fördermittel hat das Unternehmen erhalten, um den Breitbandausbau im Landkreis umzusetzen.

Landkreis stimmt dem neuen Zeitplan zu

Der vertragliche vereinbarte Termin war bereits im Sommer nicht zu halten. Um keine Vertragsstrafe zu zahlen, hatte sich die Wemacom mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg als Auftraggeber in Verbindung gesetzt. Am Ende stimmte der Kreistag der Terminverschiebung zu.

Ursprünglich war vereinbart, dass die volle Summe nur dann gezahlt wird, wenn der Breitbandausbau bis Ende 2020 abgeschlossen ist. Die Beratung und die Beschlussfassung zu der Terminverschiebung fand allerdings hinter verschlossenen Türen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung statt. Mehr Informationen zu den Anschlüssen und der Verfügbarkeit gibt es im Internet unter www.wemacom-breitband.de.

Von Michael Prochnow