Jetzt schnelles Internet an jeder Erdbeere in Nordwestmecklenburg: So profitieren Sie davon

Der Erdbeerhof Glantz wurde als erstes Unternehmen in Nordwestmecklenburg an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen. Bis Ende September sollen tausende Haushalte mit Breitband versorgt sein. So profitieren Firmen, Mitarbeiter und Einwohner davon.