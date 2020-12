LEC gehört nach eigenen Angaben zu einer Firmengruppe mit dem Namen Skonto Group mit Hauptsitz in Lettland, ca. 200 Millionen Euro Jahresumsatz würden die einzelnen Firmen laut Martti Kohtanen pro Jahr machen. In Lettland sei das Unternehmen zwar auch aktiv, allerdings sei der Anteil am Gesamtumsatz dort eher gering. Vielmehr sei das Unternehmen in Skandinavien, Großbritannien und eben Deutschland aktiv. LEC selbst ist vor allem im Sektor Elektrotechnik und Starkstrom unterwegs, Kooperationen mit Enercon (Verkabelung der Windenergieanlagen) gehören unter anderem dazu.