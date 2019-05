Klütz

Der lang ersehnte Breitbandausbau in Klütz geht mit den Bauarbeiten in der Schloss- und der Rudolf-Breitscheid-Straße voran. Für den offiziellen Spatenstich in der Rudolf-Breitscheid-Straße griff Bürgermeister Guntram Jung ( CDU) am Mittwochnachmittag selbst zur Schaufel – wenn auch nur fürs Foto.

2000 Kilometer Kabel werden im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg verlegt, auf Klütz kommen im Tiefbau etwa 30 Kilometer, erläutert Branislav Drobnjak, Projektmanager bei der Wemacom. Bis Ende 2020 sollen sämtliche Bauarbeiten im Landkreis beendet sein, in Klütz ist die Deadline Februar 2020. Dennoch müssen sich die Bewohner noch bis mindestens Februar 2021 gedulden, bis sie das moderne Glasfasernetz nutzen können.

Mehr als 36 000 Haushalte, 4800 Unternehmen und 62 Schulen in Nordwestmecklenburg werden von einer modernen Glasfaser-Infrastruktur profitieren. Die Stadt Klütz ist zu 87 Prozent förderfähig. Das entspricht etwa 1020 Hausausanschlüssen. Ein Großteil der Bewohner hätten bereit Verträge mit der Wemacom abgeschlossen, heißt es. „Wir möchten uns beim Amt und beim Bürgermeister für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken“, sagt Branislav Drobnjak.

Jana Franke