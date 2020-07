Grevesmühlen

Viele Fragen, wenige Antworten. Die Verzögerung des Breitbandausbaus in Nordwestmecklenburg hat offenbar mehrere Ursachen. Ursprünglich sollte Ende 2020 der Ausbau im gesamten Landkreis abgeschlossen und sämtliche Kunden angeschlossen sein. Davon ist der Auftragnehmer, die Wemacom, weit entfernt.

Das Unternehmen äußert sich nun erstmals zu den Hintergründen der Verzögerung. Hier die wichtigsten Fragen der Redaktion und die Antworten der Wemacom.

Gibt es einen neuen aktuellen Zeitplan?

Aufgrund der Corona-Pandemie, ihrer Auswirkungen und der notwendigen Schutzmaßnahmen konnte und kann der Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Nordwestmecklenburg nur eingeschränkt stattfinden. Notwendige Hausbegehungen konnten nicht durchgeführt werden. Diesen Leistungseinbruch einzuholen kostet Zeit. Das wirkt sich natürlich auf die Fertigstellung der Hausanschlüsse aus. Wie groß diese Terminverschiebung ausfallen wird, ist aktuell noch nicht mit belastbaren Zahlen zu sagen. Wir befinden uns in Nordwestmecklenburg weiterhin in der Bauphase. Rund 1300 Kilometer Trasse, also etwa 77 Prozent, sind inzwischen gebaut.

Gibt es Bereiche in NWM, in denen die Kunden bereits über einen funktionierenden Glasfaseranschluss verfügen?

Nein. Bislang sind zwar rund 50 Prozent der Hausanschlüsse bauseitig (passiv) fertiggestellt, aber nur ein kleiner Teil davon ist mit Glasfasern ausgestattet. Die Kabelmontage der Hausanschlüsse war während der Lockdown-Phase zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter ausgesetzt und wird sukzessive wieder aufgenommen. Zudem muss ein großer Teil des Trassennetzes fertiggestellt, mit Glasfaserkabeln ausgestattet und an das Bestandsnetz der Wemavom angeschlossen sein, bevor die Glasfaserhausanschlüsse in den Betrieb gehen können.

Ist ein Ende des Ausbaus Ende 2021 realistisch?

Wie bereits erwähnt, kann aktuell noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie groß die Verzögerung aufgrund der Corona-Einschränkungen ausfallen wird. Sobald belastbare Zahlen vorliegen, werden sowohl unsere Kunden als auch die Medien darüber informiert.

Wie viele Kunden haben sich aktuell für einen Glasfaseranschluss in NWM entschieden?

Im Landkreis Nordwestmecklenburg haben sich rund 60 Prozent der förderfähigen Haushalte für einen Glasfaserhausanschluss entschieden. Das sind ungefähr 17 800 Hausanschlüsse.

Nachfragen bei den Kommunen haben ergeben, dass ein großer Teil der Verteilerstationen noch nicht aufgestellt ist. Was ist der Grund für die Verzögerungen?

Die sogenannten PoP (Point of Presence) oder MFG (Multifunktionsgehäuse) sind die Verteilstationen und zentralen Knoten im Glasfasernetz der Wemacom. Es konnten noch nicht in allen Ausbaugebieten die Verteilstationen gestellt werden. Das lag zum einen an den eingeschränkten Tiefbauarbeiten in der Lockdown-Phase sowie an Lieferverzögerungen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Wann können Sie einen verbindlichen Zeitplan aufstellen und den Kunden sowie dem Fördermittelgeber mitteilen?

Wir bitten um Verständnis, dass wir hierzu noch keine konkreteren Antworten liefern können, da wir aktuell noch in der Sondierung sind. Stand heute können konkrete Terminverschiebungen noch nicht beziffert werden. Auch wenn sich die Fertigstellungstermine der Hausanschlüsse im Landkreis Nordwestmecklenburg definitiv verschieben werden, ist eines ganz klar: Das zukunftsfähige Glasfasernetz wird fertig und eine ganze Region wird davon profitieren. Sobald weitere Details feststehen – im Hinblick auf die konkrete Terminverschiebung – kommen wir sehr gerne mit weiteren Informationen auf die Kunden zu.

Das ist die Wemacom Die 1997 gegründete Telekommunikationsgesellschaft Wemacom betreibt in Westmecklenburg ein umfangreiches Telekommunikationsnetz für Geschäfts- und Privatkunden. Als Regional- und City-Carrier vermarktet die Wemacom Übertragungskapazitäten und realisiert mit Partnern den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes. Das Telekommunikationsunternehmen ist ein Joint Venture der Wemag AG und der Stadtwerke Schwerin GmbH. Das Unternehmen erhielt 2018 nach der Ausschreibung durch den Landkreis Nordwestmecklenburg den Zuschlag für den Breitbandausbau im Landkreis, dafür bekommt das Unternehmern rund 190 Millionen Euro, die der Bund als Förderung bereit gestellt hat. Die Summe allein reicht allerdings nicht aus, um den Ausbau in NWM zu finanzieren. Das Unternehmen ist darauf angewiesen, dass genügend Kunden das Angebot annehmen, um keine Verluste zu machen.

Von Michael Prochnow