Brennende Zigarette aus dem Auto geworfen: Böschungsbrand bei Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Grevesmühlener Feuerwehr hat am Montagnachmittag einen Böschungsbrand an der Klützer Chaussee gelöscht. Gemeldet worden war ein Flächenbrand, als die Feuerwehr am Ortsausgang in Richtung Klütz eintraf, brannte eine wenige Meter lange Fläche entlang der Fahrbahn. „Es war zum Glück nicht zu groß, aber wenn sich das Feuer ausbreitet, dann sieht das hier schon ganz anders aus“, so Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow. Vermutlich war der Brand durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden, die aus einem Auto geworfen worden war. Das zumindest vermuten die Feuerwehrleute. Durch die anhaltende Trockenheit sind die Pflanzen entlang der Fahrbahnränder ausgedörrt und leicht entflammbar. Deshalb waren Polizei und Feuerwehr davor, Zigarettenkippen aus dem Fenster zu werfen.

Von Michael Prochnow