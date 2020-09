Schönberg

Löscharbeiten an einem Lkw haben am Montagmorgen zu erheblichen Verkehreinschränkungen auf der A 20 in Höhe Schönberg geführt. In Fahrtrichtung Lübeck war bei einem Lkw ein Reifen an einem Auflieger in Brand geraten. Drei Feuerwehren aus Schönberg, Lockwisch und Dassow sind dort aktuell noch im Einsatz, teilte die Leitstelle mit. Die Einsatzstelle befindet sich zwischen der Abfahrt Schönberg und der Raststätte Schönberger Land.

Von michael Prochnow