Brennholz-Firma aus Reddelich erhält Rüge wegen sexistischer Werbung

Bad Doberan

Der Werberat hat im September dieses Jahres die Firma Erdmann Brennholz aus Reddelich bei Bad Doberan wegen einer Anzeigenwerbung gerügt. In der Erläuterung wird zunächst auf das Bild der Anzeige eingegangen. Es sei eine nackte Frau zu sehen, die sich zwei Holzscheite vor die Brüste hält. Das Motiv werde durch den Werbespruch „Wir sorgen für Holz vor Ihrer Hütte“ ergänzt.

Der Werberat bewertete dies als eine Reduzierung der abgebildeten Frau auf ihre sexuellen Reize, die hier allein als Blickfang ohne Bezug zum beworbenen Produkt eingesetzt wird. Damit verstoße die Werbung gegen die Ziffern vier und fünf der Verhaltensregeln des Werberates.

Internetseite sammelt Hinweise aus sexistische Werbung

Die Werbung der Firma Erdmann Brennholz sorgte schon häufiger für Aufsehen. Denn das Bild schmückte nicht nur eine Druckanzeige. Die Homepage der Firma ist mit dem Bild verziert, genauso wie die durch die Region fahrenden Lkw. Sechs Mal wurde das Motiv bereits auf der Webseite werbemelder.in hochgeladen.

Auf dieser Plattform werden Sichtungen diskriminierender Werbebotschaften gesammelt und analysiert. Dabei geht es vor allem um Sexismus. Sie wird betrieben vom Verein Pinkstinks e.V., der sich im Jahr 2012 gegründet hat und sich gegen Sexismus und Homophobie richtet.

Nach bestimmten Kategorien werden auch dort, ähnlich wie bei dem Werberat, die Werbebilder kategorisiert und bewertet. Pinkstinks stufte das Werbebild, welches die Firma Erdmann nutzt, ebenfalls als sexistisch ein.

André Erdmann, Geschäftsführer der Firma Erdmann Brennholz, wollte sich auf Nachfrage der OZ nicht zu der Rüge oder seiner Werbung äußern. Ulf Lübs, Bürgermeister der Gemeinde Reddelich, sagte, dafür sei er der falsche Ansprechpartner. „Das ist Sache der Unternehmen, diesen Spagat hinzubekommen, mit ihrer Werbung aufzufallen und dennoch nicht zu forsch zu sein.“ Auch die Industrie- und Handelskammer zu Rostock wollte keine Stellungnahme bezüglich der Rüge und der Werbung abgeben.

Auch Rostocker Autohaus mit zweifelhafter Werbung aufgefallen

Das Unternehmen aus Reddelich ist nicht das erste, das mit Werbung in MV negativ auffällt. 2019 warb Netto für unverpackte Lebensmittel mit nackten, jungen Menschen und dem Spruch „Nackte Tatsachen“. Nach einem Shitstorm im Netz rügte der Werberat den Sexismus in dieser Kampagne. Nach Gesprächen mit dem Discounter wurde die deutschlandweite Kampagne, die nackte Menschen mit Obst oder Gemüse vor ihren Geschlechtsteilen zeigte, eingestellt.

Bereits 2017 rügte der Werberat das Autohaus Dethloff aus Rostock. Dieses wirbt seit mehreren Jahren vor der Zweigstelle an der Hinrichsdorfer-Straße in Toitenwinkel mit zwei großen Pappaufstellern. Darauf zu sehen eine Frau in einem Hemd und dazu der Spruch „Heiße Fahrgestelle gibt es auch bei uns“. Damals empfahl die Industrie- und Handelskammer dem Autohändler, die Plakate zu entfernen.

Das Autohaus Dethloff in Rostock wirbt seit Jahren mit dem Schild an der Hinrichsdorfer-Straße in Rostock. Quelle: Lisa Walter

Sie stehen bis heute an der Straße. Denn Geschäftsführer Jens Dethloff steht zu der Werbung. „Das ist Ansichtssache“, sagte der Geschäftsmann. „Wenn in Rostock zehn Leute denken – oder von mir aus hundert – ‚bei denen möchte ich kein Auto kaufen‘, dann ist das so.“ Es gebe genug andere Kunden, die sich nicht daran störten und es so sehen wie er. „Die Frau ist da nur so drauf.“

Schon öfter seien die Pappaufsteller beschädigt oder bemalt worden. „Das ist Sachbeschädigung. Da ist auch schon eine Anzeige gelaufen.“ Unabhängig von den Anfeindungen werde Dethloff seine Werbung irgendwann erneuern, denn die Schilder seien in die Jahre gekommen. „Aber nicht jetzt, weil jemand sagt, ‚das gefällt mir nicht‘.“

Bike-Ranch-Chef befragt seine Fans auf Facebook

2019 gab es Diskussionen auch in Grevesmühlen. Es ging um Werbung der Bike Ranch Gägelow. Aber: „Der Transporter bleibt, wie er ist“, hat Daniel Beyer, Inhaber des Motorradhandels, damals entschieden. Er hatte, nachdem der Deutsche Werberat ihn aufgefordert hatte, das Bild von einem mit Shorts bekleideten Model von seinem Firmenwagen zu entfernen, eine Umfrage in den sozialen Netzwerken gestartet. Zum Ergebnis schrieb Daniel Beyer dann auf seiner Facebook-Seite: „Auch die eine kritische Meinung nehme ich mir sehr zu Herzen und finde es sehr positiv, auch Gegenargumente zu betrachten. Allerdings ist der Zuspruch überwältigend, und ich hätte mit dieser Resonanz nicht gerechnet. Ihr habt mich darin bestärkt, die Werbung auf unserem Transporter dort zu lassen, wo sie jetzt ist.“

Ausgelöst hatte die Debatte die Grevesmühlenerin Christiane Münter, die Beyer während der Citynacht am 11. Mai 2019, wo er seine Motorräder präsentierte, angesprochen hatte. Sie vertritt die Ansicht, dass das Foto mitnichten Werbung für ein Motorrad mache, sondern einzig und allein sexistisch sei, da der Blick nur auf die Frau gelenkt würde. Mit dieser Meinung steht sie nicht allein da, es gibt von etlichen Seiten Unterstützung für ihre Aktion.

Werbung von Tierhaus-Landhof Tiernahrung und Landhandel aus Grevesmühlen, Edeka in Greifswald, Bike Ranch Gägelow Quelle: OZ

Ein paar Jahre zuvor hatte ein Tierfutterhandel in Grevesmühlen mit dem Spruch „Frischfleisch gibt’s bei uns“ und dem Foto einer jungen Frau geworben. Das Unternehmen reagierte damals auf die Kritik und änderte das Motiv. Seitdem ist eine Rentnerin auf dem Heck zu sehen.

Der Werberat hatte die Fahrzeugwerbung des mecklenburgischen Tierhaus-Landhof als schweren Verstoß gegen seine Verhaltensregeln gegen Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen eingestuft, da der Eindruck erweckt werde, das weibliche Model sei ebenso zu kaufen wie der Tierbedarf, zudem werde es durch das Wort „Frischfleisch“ zum Objekt degradiert.

Von Lisa Walter und Annabell von Bernstorff