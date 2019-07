Klütz

Was Schloss Bothmer mit den Gepflogenheiten der britischen Krone verbindet? Eine ganze Menge, schließlich lebte Graf Bothmer, der Erbauer des Ensembles, als Botschafter in der Downing Street No. 10. Doch das war nur eine Randnotiz bei einer wunderbaren Veranstaltung am Wochenende auf Bothmer. „British Flair“ lautete der Titel, und so erlebten Hunderte Besucher vom Oldtimer über Dudelsack-Konzerte bis hin zu den Highland Games vieles, was die Menschen auf der Insel lieben und was sie berühmt macht. Die tropischen Temperaturen am Wochenende, sie waren im Park unter den Bäumen durchaus erträglich, und die berühmte englische Gelassenheit, sie sorgte für die nötige Entspannung.

Musikalisch geht es übrigens am kommenden Wochenende weiter, dann lädt das Schloss am Sonntag, 7. juli, zum Parkkonzert und Gartentag ein. Auftakt ist das Picknick-Konzert der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin um 11 Uhr. Im Schlosspark ertönen dann Musikstücke aus Operette, Musical und Film. Außerdem gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie mit barocken Holzspielen, Schaustellern, Blumenmarkt und kulinarischen Köstlichkeiten. Führungen durch den Schlosspark, die Festonallee und den Küchengarten machen diesen Besuch zu einem entspannten Tag im Grünen.

Mit der Konzertkarte haben Besucher freien Eintritt in das Museum.

Michael Prochnow