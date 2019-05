Brook

Am Strand von Brook, ganz im Westen des Landkreises Nordwestmecklenburg, kann man die Seele baumeln lassen. Vorausgesetzt, man mag einen Strand genau so, wie ihn die Natur gestaltet. Wer auf Aufgeräumtheit und Rundum-Bespaßung steht, für einen Tag am Meer Imbissbuden und Restaurants dringend braucht, für den ist der Brooker Strand wohl eher nichts.

Vom Parkplatz aus sind es nur ein paar Minuten Fußweg bis zum Brooker Strand. Quelle: Annett Meinke

Für alle anderen, die es mögen, Picknickkörbe erst selbst ein- und dann auszupacken, – ob nun in Familie, mit Kindern, Hunden oder auch ganz allein –, bietet dieser Küstenstreifen das angenehme Gefühl, ein bisschen außen vor zu sein, mitten in der Natur. Obwohl es nach Travemünde nicht wirklich weit ist, man es von Weitem links sehen kann. Rechts kann der Blick aus der Bucht hinaus schweifen, zwischendrin auf großen Steinen und Steinformationen ausruhen, die in interessanter Form und Vielzahl den Strand prägen, neben oder hinter denen versteckt, man auch an einem etwas stürmischeren Tag die Sonne genießen kann. Wenn sie scheint.

Spazieren gehen, an der Küste entlang, geht natürlich immer, bei jedem Wetter. Auch baden. Für Letzteres vielleicht am besten ein paar Badeschuhe einpacken, denn Steine gibt es auch im Wasser anfangs in großer Menge.

Die Gebühr für den Parkplatz, von dem aus der Strand in nur ein paar Minuten wunderschönem Gehweg zu erreichen ist, ist mit einem Euro pro Stunde erschwinglich. Wohnmobile dürfen hier leider nicht parken.

Wer auf dem Ostsee-Radweg, der von Boltenhagen bis nach Travemünde führt, kommt, kann sein Fahrrad ohne Probleme an einem der Fahrradständer anschließen, die es an jedem Strandaufgang gibt.

Der Ostsee-Radweg zwischen Boltenhagen und Travemünde führt direkt am Brooker Strand vorbei. Ständer für die Räder finden sich an jedem Strandaufgang. Quelle: Annett Meinke

Annett Meinke