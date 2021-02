Dassow

Urlaub und Erholung im Nordwesten Mecklenburgs verbinden viele Menschen mit der Ostsee und typischen Badeorten wie Boltenhagen oder der Insel Poel. Wenn sie nicht die Autobahnen nehmen, queren sie aus Westen kommend auf dem Weg dorthin Dassow. Die Stepenitzstadt ist für sie das Tor zur Ostsee, dazu noch mit ihrem eigenen Charme und Reizen.

Nur intensiv geworben wurde damit bislang nicht. Es fehlte eine entsprechende Broschüre, die die Besonderheiten Dassows hervorhebt. Einen Entwurf gibt es seit Langem, eine Herausgabe scheiterte bislang an der Finanzierung.

Werbung auf der Grünen Woche in Berlin

2014 und 2015 hatte der Heimat- und Tourismusverein auf der Grünen Woche in Berlin aktiv Werbung für die Stadt Dassow betrieben. In Gesprächen mit den Besuchern wiesen Mitglieder auf die Schönheiten dieses Flecken Mecklenburgs hin. Viel mehr als beschreiben konnten sie markante Punkte wie die im 13. Jahrhundert gebaute Nikolaikirche, den Hafen oder den von der Baufirma Semrau aus Kalkhorst mit viel Liebe sanierten Speicher, den die Firma Callies Mitte des 19. Jahrhunderts errichten ließ, aber nicht.

Denn etwas Konkretes hatten sie nicht in der Hand, um es ihnen zu zeigen. „Da merkten wir, dass wir eine Broschüre brauchen“, so der Vorsitzende Hans Espenschied. Die aber gab es nicht.

Für ihn, seine Frau Annette und Christine Bentlage war es Anlass genug, das zu ändern und selbst eine Broschüre auf den Weg zu bringen. Gemeinsam gestalteten sie mehrere Seiten. Kurz und prägnant wird auf ihnen beschrieben, was Dassow sehens- und erlebenswert macht. Dazu gehören zum Beispiel die vielen ehemaligen Gutshäuser, von denen einige liebevoll restauriert wurden ebenso wie der Erlebnis- und Tigerpark. Mit seinen Raubkatzen stellt er eine besondere Attraktion dar.

Schwärme von Kranichen und Schwänen

Bezaubernde Flusslandschaften, alte Bauernhöfe, weite Wiesen und Felder sind weitere Merkmale von Dassow und seiner Umgebung. Diese zeichnet sich außerdem durch seine leuchtend gelben Felder während der Rapsblüte im Frühjahr sowie einer einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt aus, die sich im Naturschutzgebiet des Dassower Sees entwickelte.

„Im Herbst sammeln sich dort zahlreiche Vogelarten zum gemeinsamen Start in den dann wärmeren Süden“, wie die Autoren es auf einer weiteren Seite beschreiben. Schwärme von Gänsen, Enten, Kranichen und Schwänen würden jährlich ein immer wiederkehrendes und sehenswertes Naturereignis darstellen.

In einem kurzen Abriss wird in dem Entwurf auch auf die Geschichte Dassows eingegangen. Genannt werden Daten wie die erste urkundliche Erwähnung des Landes Dassow 1188 und des Ortes 1219. 1938 hatte Dassow, das sich im späten Mittelalter zu einem Marktflecken entwickelte, das Stadtrecht erhalten. Zu DDR-Zeiten befand sich der Ort in der Sperrzone, war den Einwohner der Blick gen Westen durch eine Mauer versperrt. Mit ihrem Abbau wurde am 22. Januar 1990 begonnen, was in dem Entwurf ebenfalls nachzulesen ist.

Reiturlauber und Kitesurfer

Darüber hinaus werden zu Fahrrad- und Wandertouren Reiturlauber, aber auch Kitesurfer, Strandurlauber und Kulturbeflissene eingeladen. Zumal Dassow die ideale Adresse für einen erholsamen Urlaub in ruhiger, ländlicher Umgebung mit guter Luft wäre, wie die Autoren meinen. Dazu käme die zentrale Lage und die Anbindung an die Bundesstraße 105.

Seit 2017 liegt der Entwurf für eine Broschüre mit zwölf Seiten vor. Gedruckt werden konnte sie aber bislang noch nicht. Es hakt an der Finanzierung. „Wir brauchen noch 1000 Euro“, erklärt Hans Espenschied, nachdem sich erst zwei Firmen mit einer Werbung an den Kosten beteiligen wollen. Etwas enttäuscht zeigt sich der 69-Jährige, dass es sich dabei noch nicht einmal um Betriebe aus Dassow handelt.

Wahrscheinlich hätten sie das gar nicht richtig wahrgenommen, wie Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) vermutet. Denn eigentlich wären die Dassower ja immer bereit, sich zu beteiligen, wenn ihre Hilfe benötigt wird. Auch könne der Verein, so das Stadtoberhaupt, gerne an den zuständigen Fachausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Tourismus herantreten und dort einen Antrag auf eine Förderung stellen.

Wer den Heimat- und Tourismusverein bei der Herausgabe der Broschüre mit einer finanziellen Zuwendung unterstützen möchte, kann sich an Hans Espenschied (Tel. 038 826/97 40 12, E-Mail: info@dassow-tourismus.de) wenden.

Von Dirk Hoffmann