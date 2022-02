Köchelstorf

Alles hängt mit allem zusammen: Der Streit um Nord Stream 2, die leeren Gasspeicher in Westeuropa, das Virus – und der Dünger und der Diesel, den Landwirt Michael Drews für die Agrargenossenschaft Köchelstorf (Nordwestmecklenburg) ordert. 

Preise wie jetzt habe er noch nie erlebt, sagt Drews. Der Geschäftsführer des Agrarbetriebes in Nordwestmecklenburg greift zum Kontraktbuch auf seinem Schreibtisch, das bis ins Jahr 2006 zurückreicht. „Unser Landwirte-Porno“, sagt er und blättert in der abgewetzten Kladde seiner beiden Vorgänger. Nie waren Diesel und Dünger so teuer wie jetzt.

Auch die Getreidepreise und damit die Einnahmen der Agrargenossenschaft stiegen, aber nicht in dem Maß, wie die Kosten davonlaufen. Die Folgen der verteuerten Produktion werden die Kunden in diesem Jahr an der Theke spüren: Das ifo-Wirtschaftsinstitut geht davon aus, dass sich die Lebensmittelpreise um sieben Prozent erhöhen werden – und damit noch stärker steigen als die Inflationsrate.

„Keine Ahnung, wo das enden wird“

„Keine Ahnung, wo das enden wird“, sagt Drews. Als Landwirt steht der Agrarbetrieb am Anfang der Produktionskette – und steckt dennoch mittendrin im Problem. Die Produktionskosten steigen – vor allem wegen der davon galoppierenden Energiekosten: Für Stickstoff-Dünger musste Drews vor einem Jahr noch 175 Euro pro Tonne zahlen, inzwischen hat sich der Preis vervierfacht. „Je nach Sorte kostet die Tonne aktuell zwischen 700 und 900 Euro.“

Dabei habe sein Betrieb noch Glück, sagt er. Weil die Agrargenossenschaft noch Restbestände im Lager hatte, wird sich das Minus „nur“ auf eine Million Euro belaufen. „Allein für den Dünger“, so der Landwirt. Der Hintergrund: Die Düngerproduktion ist energieintensiv und wird damit immer teurer. „Vorstufenproduzenten von Ammoniak und Schwefelsäure wie BASF und Leuna produzieren nicht, wenn Gas so teuer ist“, sagt Drews. Knappe Ware – hoher Preis. Ein Ende der Spirale sei erstmal nicht abzusehen.

Eine halbe Million Euro zusätzlich für Diesel

Problem 2: Noch zu Weihnachten 2020 füllte Drews die Lager der Genossenschafts-Tankstellen mit Diesel für 0,75 Euro pro Liter auf. Innerhalb eines Jahres hat sich der Preis mit 1,37 Euro nahezu verdoppelt. Die Trecker, Mähdrescher und Pflüge, mit denen der Betrieb die 3720 Hektar Acker- und Grünlandfläche bearbeiten, fressen 800 000 Liter pro Jahr – macht Mehrkosten von 500 000 Euro. Fast bescheiden nimmt sich dagegen die 40-prozentige Preissteigerung beim Strom aus. Mit einer Biomethan-Anlage und Fotovoltaik-Platten auf den Dächern der Genossenschaft produziert die Agrargenossenschaft einen Teil des benötigten Stromes selbst.

Börse und der Weltmarkt diktieren Preise für Bauern in MV

Wie ein Broker in der Wall Street sitzt Drews vor dem Computer, sieht, wie im Minuten-Takt die Getreidepreise schwanken. Nicht die Erntemenge in MV oder Deutschland bestimmt den Preis des in Nordwestmecklenburg produzierten Rapses, sondern die Börse, deren Werte ebenfalls von den Energiepreisen getrieben sind. Das Chicago Board of Trade (CBoT) ist der Taktgeber für das Auf und Ab, an dem sich der MATIF, der europäische Getreideindex, orientiert. „Wir müssen Rohstoffe zum Weltmarktpreis vermarkten und demzufolge auch produzieren“, sagt Drews.

Aktuell wird geschätzt, dass die Rapsernte auf der Südhalbkugel den diesjährigen Bedarf nicht decken werde. Gut für Drews, der auf der Nordhalbkugel sitzt und seine ausufernden Betriebskosten zumindest zum Teil durch hohe Rapspreise dämpfen kann. „Wir spekulieren da auch drauf und kontraktieren einen Teil vor.“ Schlecht für die Verbraucher: Mehl- und Getreidepreise stiegen seit 2015 um 24 Prozent, Brot und Brötchen sind laut dem Bundesamt für Statistik um 17 Prozent teurer geworden. 2022 wird sich der Trend beschleunigen.

Kosten steigen schneller als die Preise

„Die gestiegenen Erzeugerkosten werden nicht durch die gestiegenen Erzeugerpreise gedeckt“, beklagt Drews. Die Luft werde deshalb für Agrarproduzenten in Deutschland immer dünner, auch weil die Anforderungen an die Produktion wachsen. Seit 2015 verfüttert die Genossenschaft beispielsweise nur noch gentechnikfreies Rapsextrationsschrot an die Milchkühe. Die Agrargenossenschaft liefert an den dänischen Molkereikonzern Arla, der diese Standards verlangt. Langfristig brauche der Betrieb neue Standbeine, um wirtschaftlich überleben zu können – die Erzeugung von Solarstrom wäre eines. Aber grundsätzlich müssten Lebensmittelpreise steigen. „In keinem anderen Land in Europa sind die Lebensmittel, bezogen auf die Einkommen, so günstig wie in Deutschland“, sagt Drews.

Für den Kunden wird es an der Theke teurer

Der Lebensmitteleinzelhandel ist das Scharnier, an dem die wirtschaftlichen Zwänge der Landwirte auf den Wunsch der Kunden nach möglichst preiswerten Lebensmitteln prallen. Im Dezember kletterten die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte verglichen mit dem Vorjahresmonat um 22,1 Prozent, das war der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Juli 2011, so das Bundesamt für Statistik. Gerechnet wird deshalb damit, dass die Preise auch an der Ladentheke anziehen. Die Verbraucherzentralen plädieren deshalb für einen verminderten Mehrwertsteuersatz auf Obst und Gemüse.

Von Martina Rathke