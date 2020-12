Cramon

Großer Bahnhof für eine kleine Brücke: Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel eröffnete am Freitag die Brücke in Cramon zusammen mit Landrätin Kerstin Weiss. Bei einer Bausumme von 744 000 Euro ist es eher eines der kleineren Projekte. Dass die politische Prominenz die Straßensperrung aufhebt, hat vielmehr mit der Geschichte der Sanierung zu tun.

Denn nachdem die Zufahrt von der Landesstraße zwischen Mühlen Eichsen und Schwerin 2005 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden war, entwickelte sich eine zähe Diskussion um Prioritäten im Haushalt und Fördermittel. Am Ende dauerte es bis zum Februar dieses Jahres, als die Arbeiten an der Straße begannen. Am Ende gab das Ministerium 132 000 Euro dazu, den Rest bezahlte der Landkreis.

Busse und Lastwagen dürfen nicht über die Brücke

Für die Einwohner von Cramon und der umliegenden Gemeinden fehlte in den vergangenen 15 Jahren eine wichtige Anbindung an die Landesstraße, sie mussten den Umweg über Cramonshagen in Kauf nehmen. Den müssen Lastwagen und Busse übrigens auch weiter nehmen. Denn der Ersatzneubau, wie das Bauwerk in der Fachsprache heißt, hat nur eine Straßenbreite von 4,75 Metern und ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt.

Nach mehr als zehn Jahren ist die Brücke in Cramon endlich fertig. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow