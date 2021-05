Brückentag in Grevesmühlens Rathaus 

Grevesmühlen

Das Rathaus in Grevesmühlen bleibt am Freitag nach Himmelfahrt geschlossen. Die Verwaltung der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land arbeitet am 14. Mai nicht.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 17. Mai wieder geöffnet

Für diesen Tag können daher keine Termine vereinbart werden und auch telefonisch ist die Verwaltung an diesem Tag nur eingeschränkt erreichbar. Am Montag, 17. Mai, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder gewohnt telefonisch, per E-Mail oder nach Terminvereinbarung für die Einwohner da.

Von Malte Behnk