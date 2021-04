Brüsewitz

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) hat in Brüsewitz eine verspätete Oster-Überraschung überbracht: Sie übergab einen Förderbescheid in Höhe von 1,8 Millionen Euro für die Sanierung und den Teilneubau der Kita „Pusteblume“ an Bürgermeister Steffen Meyer, seinen Stellvertreter Michael Pagel und Kitaleiterin Grit Petersohn.

Gemeinde zahlt 1,2 Millionen selbst

Das Geld kommt aus dem ILER-Fördertopf aus Bundes- und Landesmitteln. Insgesamt werden in die Kita „Pusteblume“ knapp drei Millionen Euro investiert, die Gemeinde selbst steuert 1,2 Millionen Euro bei. „Drei Millionen sind kein Pappenstil für eine kleine Gemeinde, deshalb bin ich sehr froh, dass es Programme wie ILER gibt, aus denen wir als Landkreis Gelder vermitteln können. Die 1,8 Millionen Euro Fördermittel sind hier gut investiert“, so Landrätin Kerstin Weiss bei der Übergabe des Bescheids und der Förder-Tafel.

Abriss und Teilneubau bis 2022

Nach jahrelanger Vorarbeit kann es der Bürgermeister kaum erwarten, mit dem Bau zu beginnen: „Wir wollen in die Zukunft von Brüsewitz investieren und da fängt man am besten bei den Kindern an“, so Steffen Meyer. „Wir beginnen sofort mit den Ausschreibungen und wollen 2022 mit dem Bau fertig sein“, kündigt er an. Geplant ist ein Abriss es hinteren Gebäudes – dort soll ein moderner Neubau entstehen. Das vordere Gebäude der Kita Pusteblume wird saniert und modernisiert. Dadurch wird sich die Kita auch ein wenig vergrößern von 114 auf 122 Plätze.

Von Malte Behnk