Buchtipps für den Strandurlaub: Die schönsten Seiten des Sommers in MV

Sonne, Sand und Meer: Kaum ein Ziel ist jetzt im Sommer so verlockend wie der Strand. Fehlt nur ein passender Begleiter. Der ist vielseitig: Ein Buch macht jeden Ausflug an die Ostsee noch schöner. Ob Krimi oder Liebesschnulze, Fantasyroman oder Gedichtband – für jeden Geschmack hält die Welt der Belletristik etwas bereit.

Doch was ist wirklich lesenswert? Die OZ hat vier Mecklenburger Buchhändler nach den schönsten Seiten des Sommers gefragt. Diese Lektüre legen sie Ihnen für heiße Tage wärmstens ans Herz:

„Tot bist du perfekt“ von J. P. Delaney : Achterbahnfahrt mit Überraschungseffekt

Volker Stein leitet die Hugendubel-Filiale in Wismar. Quelle: privat

Volker Stein, Leiter der Hugendubel-Filiale in Wismar, empfiehlt „Tot bist du perfekt“ von J. P. Delaney. „Beim oberflächlichen Betrachten unseres Vorabmusters war ich noch kritisch, denn sowohl der Titel, das Cover als auch die Inhaltsbeschreibung deuteten auf einen 08/15-Krimi hin, wie wir ihn alle wohl schon ein Dutzend Mal gelesen haben. Aber schon nach wenigen Seiten weiß der Leser – das hier läuft diesmal anders! Eine junge Frau namens Abbie wacht im Krankenhaus auf und weiß, dass irgendetwas nicht stimmt. Neben ihr am Krankenbett steht Abbies Ehemann Tim mit Tränen der Freude in den Augen, weil sie endlich nach fünf Jahren aufgewacht ist! Gleichwohl macht er ihr in seiner Eigenschaft als Chef eines großen Technologiekonzerns nach wenigen Minuten ein Geständnis, das Abbie nicht glauben mag und auch den Leser zunächst sprachlos macht. Im Folgenden erleben Abbie und damit gleichzeitig wir Leser eine Achterbahnfahrt der unsichtbaren Bedrohungen und Gefühle, bei der nichts vorhersehbar scheint und die Grenzen zwischen Gut und Böse lange Zeit verwischen. Besonders hat mir an diesem Buch gefallen, dass der Autor hier keinen typischen Frauen- oder Männerthriller vorgelegt hat, sondern alle Leser unabhängig ihrer sonstigen Interessen und Vorlieben voll auf ihre Kosten kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn Sie nur ein Exemplar davon mit in den Urlaub nehmen, ein kleiner Ehestreit entbrennen könnte, wer zuerst weiterlesen darf. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie am jeweiligen Urlaubsort vermutlich von Ihrem Partner die eine oder andere hoteleigene Massage spendiert bekommen, damit der andere in Ruhe weiterlesen darf.“

„Propaganda“ von Steffen Kopetzky : Vielschichtiger Pageturner

„Propaganda“ von Steffen Kopetzky Quelle: Rowohlt

Manfred Keiper, Inhaber von „Die andere Buchhandlung“ in Rostock, empfiehlt „Propaganda“ von Steffen Kopetzky. „Dieses Buch ist ein echter Pageturner. So kurz der Titel, so komplex ist dieser Whistleblower-Roman. Er spielt auf drei Ebenen und erzählt die Geschichte des US-Propagandaoffiziers John Glueck. Kopetzky schickt seinen Protagonisten an die Front und spannt den Bogen von der Schlacht im Hürtgenwald im Zweiten Weltkrieg über den Vietnamkrieg bis hin zur Veröffentlichung der geheimen Pentagon-Papiere, die in den 70er Jahren US-Präsident Richard Nixon zu Fall brachten. Kopetzky hat für diesen Anti-Kriegs-Roman unheimlich gut recherchiert und es scheint, als wäre Remarques ‚Im Westen nichts Neues‘ Vorbild gewesen. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir wieder in Richtung Kalter Krieg marschieren, ist dieses Buch eine absolute Empfehlung. Es wirft die Frage auf, was richtig ist und was falsch, was ein gerechter Krieg ist und was nicht. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Nur so viel: Der Roman ist unheimlich spannend. Also unbedingt lesen!“

„Dann bleiben wir eben zu Hause!“ von Renate Bergmann : Leichtes für die Sommerfrische

Renate Bergmann „Dann bleiben wir eben zu Hause!“ Quelle: Ullstein

Stefanie Messal, Inhaberin der Buchhandlung Emil Hempel in Schönberg, legt Lesern zwei Titel ans Herz. Erster Tipp: „Dann bleiben wir eben zu Hause!“ von Renate Bergmann. „Die ‚Online-Omi‘ schreibt über Krise und Quarantäne und das auf sehr unterhaltsame Weise. Überhaupt sind alle Titel von Renate Bergmann sehr als Strandlektüre zu empfehlen. Es ist leichte Kost, man erkennt sich in vielen Dingen wieder und hat beim Lesen einiges zu lachen.“ Wer nicht nur übers Wetter sprechen will, sondern auch Spannendes darüber lesen, der sollte zu Sven Plögers „Zieht euch warm an, es wird heiß! Wie wir noch verhindern können, dass unser Wetter immer extremer wird“ greifen. „ Plöger erklärt, wie Klimawandel funktioniert, wie Regen entsteht und welche Chance in der Corona-Krise liegt. Plöger bricht die Themen so runter, dass sie jeder versteht. Und Humor kommt dabei nicht zu kurz.“

„Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb “ von Mick Herron : Losertruppe mit Schmackes

Mick Herron „Slow Horses“ Quelle: Diogenes

Kai Kullik von der Thalia-Buchhandlung in Rostocks Breiter Straße ist Fan britischer Literatur. Sein Tipp: „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ von Mick Herron. „Es ist der erste Band einer Krimi-Reihe, dessen dritter Teil demnächst auf Deutsch erscheint – worauf ich mich übrigens schon tierisch freue. In ‚Slow Horses‘ geht es um eine Abteilung ausgemusterter MI5-Agenten, abgewrackte Versager, die alle Fehler in ihrer Vita haben. Jetzt sollen diese ausgemusterten Spione einen Fall aufklären, der bis in die höchsten Kreise des Geheimdienstes reicht. Der Thriller fängt gemächlich an, entwickelt sich dann aber zu einer rasanten Geschichte. Da stimmt alles: die Sprache, der Tonfall und nicht zuletzt die Typen. Von schwabbeliger Agent bis IT-Nerd ist alles dabei. Ein Thriller mit Schmackes. Der Spaß beim Lesen ist garantiert.“

