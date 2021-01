Buddeln, promenieren, feiern: So plant Boltenhagen die Saison 2021

Boltenhagen

„Trotz Corona stecken wir den Kopf nicht in den Sand und bereiten uns auf eine hoffentlich tolle Saison vor“, sagt Katleen Herr (53), amtierende Kurdirektorin in Boltenhagen. Bei allen Vorkehrungen steht die Gesundheit der Gäste im Vordergrund. „Wir haben ein Sicherheitskonzept erarbeitet und uns damit um das von Landestourismusverband und Dehoga vergebene Siegel ‚Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV‘ beworben“, meint die Verantwortliche.

Sie möchte das als ein Signal an die Gäste verstanden wissen, dass Boltenhagen verantwortungsbewusst mit den Schutzstandards umgeht und alle Bedingungen für einen sicheren Aufenthalt schafft. Denn schließlich sollen ja möglichst schnell wieder Urlauber ins schöne Ostseebad kommen. Wenn es nach dem Willen der Kurverwaltung geht, sollte schon zum Osterfest wieder touristisches Leben im Ort herrschen. Dafür wird inzwischen überall gewerkelt, geputzt und renoviert.

Anzeige

Neuer Gehweg wird 2190 Meter lang

Auch die neue Dünenpromenade steht nun vor ihrer Vollendung. Der Gehweg wird 2190 Meter lang und drei Meter breit. „Wir denken, dass die Promenade im Mai nahezu fertig sein wird und unsere Gäste dann quasi in unmittelbarer Strandnähe spazieren gehen können“, sagt Katleen Herr. Wunschtermin dafür wäre der 15. Mai. An diesem Tag soll nämlich der offizielle Start in die Hauptsaison erfolgen. Doch bereits am 1. Mai gehört der Strand den kreativen Burgenbauern: „Auf die Schippe – Fertig – Los!“, lautet das Motto des beliebten Buddel-Wettbewerbs.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er bildet quasi den Auftakt für eine lange Reihe von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Ein Blick auf den schon vorliegenden Veranstaltungskalender lässt eine Vielzahl von Angeboten an Gäste und Einheimische erkennen. So ist für den 12. Juli erneut das beliebte Strandfest von DLRG und Nivea geplant. Einen besonderen Höhepunkt bildet vom 16. bis 18. Juli die Sommerserenade mit Weißem Picknick, Kleinkunstfestival und Kindertheaterfestival. Zum traditionellen Seebrückenfest vom 29. Juli bis zum 1. August werden wieder tausende Besucher erwartet und beim Ostsee-Klassik-Festival vom 20. bis 22. August kommen Musikfreunde auf ihre Kosten.

„Wir hoffen, dass all diese Projekte so wie geplant stattfinden können. Die Vorverträge mit den Künstlern und Partnern sind abgeschlossen. Auf jeden Fall legen wir die Hände nicht in den Schoß, damit wir sofort starten können, wenn grünes Licht gegeben wird“, versichert Katleen Herr.

Von Werner Geske