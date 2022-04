Boltenhagen

Die Schätze stehen noch in der Ecke seiner Werkstatt. Aber nicht mehr lange. Jürgen Kubatz zeigt auf die „riesigen Dinger“, etwa 80 Zentimeter hohe Flaschen, darin Schiffsmodelle von alten Schlachtschiffen. Jetzt sind die Kriegsschiffe Buddelschiffe. „100 bis 150 Stunden habe ich an einem dieser Schiffe gesessen“, sagt der 78-Jährige. Die zwölf Exemplare in Drei-Liter-Weinbrandflaschen sind die neuesten Ausstellungsstücke im Buddelschiffmuseum von Boltenhagen.

Jürgen Kubatz betreibt sein kleines Museum auf gut 100 Quadratmetern Fläche seit ungefähr 30 Jahren in seinem Haus in der Ostseeallee. Es ist seine Privatsammlung. 250 Modelle sind hier postiert. 400 hat Kubatz insgesamt schon gebastelt. „Ich brauche ja ein paar mehr Modelle, damit Gäste nicht immer die gleichen zu sehen bekommen“, sagt er. Deshalb wechselt er regelmäßig die unterschiedlich großen Buddelschiffflaschen aus, ordnet sie nach eigenem Gusto neu an.

Egal, ob Flachmann, Weinballon oder Glühlampe

Seit fünf Jahrzehnten baut Kubatz Buddelschiffe, schon Jahre zuvor begann er sich mit Modellbau zu beschäftigen, schnitzte, sägte, leimte. „Den maritimen Bereich fand ich schon immer am interessantesten.“ Segelschiffe, na klar. Frachter und Dampfer aber auch. Alles kommt in irgendeine Flasche. Manchmal reicht auch ein Weinballon, ein Flachmann oder eine Glühlampe – das kleinste Exponat hat der Fachmann in eine nur ein Zentimeter lange Fahrradglühlampe hineinmanövriert.

Und das größte Glasgefäß ist auch keine Flasche, sondern ein 100 Zentimeter langer ehemaliger Warmwasserboiler. Das Besondere bei dieser „Flasche“: Kubatz hat darin die Boltenhagener Marina „Weiße Wiek“ verewigt – mit Netzschuppen, Kuttern und Menschen. Ohnehin ist der Museums-Inhaber nicht auf die typischen Buddelschiffe festgelegt. Heckradampfer oder eine Werft oder das kuriose, kreisrunde russische Küstenpanzerschiff „Admiral Popow“ oder die Boltenhagener Bäderbahn Carolinchen hat Kubatz ebenfalls schon irgendwie in eine Flasche bugsiert.

Modellbauer kennt die Geschichten der realen Schiffe

„Ich versuche, die Modelle so zu bauen, dass sie der Realität so dicht wie möglich kommen.“ Dazu beschäftigt sich der Senior mit der Geschichte der Schiffe und Bauwerke, studiert alte Fotos, Bilder und Fachzeitschriften, um zum Beispiel auch die Farbgebung originalgetreu wiederzugeben. Darüber hinaus brauche er das Hintergrundwissen, um den Besuchern etwas zu den Ausstellungsstücken zu erzählen, erläutert er. Sein Hauptwerkstoff ist Holz, afrikanisches Furnierholz. „Das eignet sich wunderbar, weil es kaum splittert.“ Aber woher bezieht er die vielen Flaschen? „Leute, die mich kennen, stellen sie mir vor die Tür oder ich bekomme einige beispielsweise aus Kneipen.“ So wie die großen Drei-Liter-Dinger.

Blaue Knetmasse und Pinzetten

Der Buddelschiff-Meister stammt ursprünglich aus Berlin („Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich dort in den Trümmern der zerstörten Stadt gespielt habe.“) und wuchs im Vogtland auf. Fuhr ein wenig zur See und blieb an der Küste. „Ich habe zwei Töchter, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel“, erzählt er. Hin und wieder basteln die Enkel bei ihm kleine Buddelschiffe, beispielsweise in die kleinen Fläschchen des Feigenlikörs „Kleiner Feigling“ hinein. Blaue Knetmasse dient auch hier als Wasser, auf dem die Schiffe schwimmen.

Wenn er heute nicht in seiner kleinen Werkstatt sitzt, wo die Pinzetten, die selbst konstruierten Zangen, Modelliereisen und Haken hängen, wo es nach einer für Außenstehende undurchschaubaren Ordnung aussieht, dann dreht Kubatz gerade eine seiner vier Runden pro Tag mit dem spitzgedackelten Bernhardinermops Emma. „Einige meiner Stammgäste haben sich schon angemeldet“, sagt freudig Jürgen Kubatz. Endlich wieder. Die beiden vergangenen Sommer verliefen gedämpft. „Ich hatte coronabedingt nur wenig geöffnet.“

Nach der Corona-Stille geht’s wieder los

Aber jetzt fahre Boltenhagen, auch das Museum, wieder hoch. Ein Teil von Kubatz’ Besuchern kommt auch, um Buddelschiffe zu bauen. „Ich zeige ihnen Tricks, das richtige Werkzeug – viele entspannen dabei.“ Auch Kinder können stundenlang bei ihm mitbasteln, trainieren wie nebenbei ihr handwerkliches Geschick. „Die vergessen erfahrungsgemäß dann sehr schnell, dass sie ein Handy haben“, meint der Hausherr lächelnd.

Hier muss ein Schiff hindurch. Der Durchmesser der Flaschenöffnung beträgt 2,8 Zentimeter. Quelle: Klaus Amberger

Doch nun müssen erst einmal die Schlachtschiffe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert in den großen Flaschen fertig werden. Darunter die amerikanische „Maine“, die deutsche „Tirpitz“, die französische „Richelieu“ oder die russische „Gangut“. Etwa Vier Zentimeter breit und sieben Zentimeter hoch ist jedes Schiff. Die Flaschenöffnung beträgt aber nur 2,8 Zentimeter. „Geduld und Konzentration sind das A und O bei meinem Hobby“, sagt Kubatz, der das fertige Schiff in seine Einzelteile zerlegen muss, um es dann in der Flasche mit seinen speziellen Werkzeugen wieder zusammenzubauen. Eine Kunst, zumal der Modellbauer auf dem linken Auge nur noch 30 Prozent Sehkraft hat. „Ich habe ja meine Brillen, das geht schon“, nimmt es der Museumschef gelassen.

Wie sehen die kommenden Pläne aus? „Ich möchte ein paar Arbeitsschiffe bauen, einen Seebagger und eine Offshore-Plattform.“ Segelschiffe habe er genug produziert, meint der Experte. Denkt er gar nicht ans Aufhören? „Mir würde etwas fehlen, wenn ich das Museum aufgeben würde – es ist mein Lebenselixier.“

Von Klaus Amberger