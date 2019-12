Klütz

Seit 20 Jahren gibt es die Kampfkunst Taekwondo im Klützer Winkel. Im Sommer 1999 hatten Nico Thern und Thomas Meier zunächst eine Kampfkunst-Abteilung innerhalb des SV Klütz gegründet. Mittlerweile besteht ein eigenständiger Verein unter dem Namen „Budokan Jin-Hwa“.

Budokan ist japanisch und bedeutet „Kampfkunstschule“. Jin-Hwa ist koreanisch und bedeutet „ständige Entwicklung“ oder auch „Evolution“. Frei übersetzt kann „Budokan Jin-Hwa“ also mit „Kampfkunstschule, die sich ständig weiterentwickelt“ interpretiert werden.

Die Kampfkunst Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst, die oft als Kampfsport ausgeübt wird. Die drei Silben des Namens stehen für Fußtechnik (tae), Handtechnik (kwon) und Weg (do). Obwohl Taekwondo große Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen Kampfsportarten aufweist, unterscheidet es sich in einigen wesentlichen Punkten von diesen. So ist die Taekwondo-Technik sehr auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt, was nicht zuletzt durch den Wettkampf bedingt ist. Im Taekwondo dominieren Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren Kampfsportarten.

Den 20. Geburtstag hat der Verein gebührend gefeiert. Zunächst fanden für die Mitglieder, aber auch für Freunde und Verwandte, Seminare statt. Es gab die Themen „Praktische Selbstverteidigung“, „Taekyon“, eine tänzerische koreanische Kampfart und die russische Kampfkunst „Systema“. Etwa 40 Teilnehmer sammelten in diesen Seminaren neue Erfahrungen.

Thomas Meier wurde als Mitgründer von „Jin Hwa“ zum Ehrenmitglied ernannt. Quelle: Verein

Am Nachmittag wurde dann die erste Vereinsmeisterschaft des „Budokan Jin-Hwa“ abgehalten. Ermittelt wurden die Vereinsmeister in verschiedenen Disziplinen. Sie traten im Kampf gegeneinander an. Im Formenlauf zeigten sie festgelegte Techniken, die in vorgegebener Reihenfolge durchgeführt werden mussten und sie absolvierten einen Bruchtest.

Schakan Arkan gewann die Vereinsmeisterschaft in der Kategorie Kampf, im Hintergrund der Vorsitzende Markus Arndt. Quelle: Verein

Schakan Arkan gewann in der Kategorie Kampf. Frauke Waag setzte sich bei den Formenläufen durch und Ricardo Zekai errang den Sieg beim Bruchtest. Allen drei wurden Wandertrophäen überreicht, die in Verbindung zum Verein stehen und die die 20 Jahre überstanden oder mitgeprägt haben.

Mit 70 geladenen Gästen wurde dann am Abend beim gemeinsamen Essen auf die vergangenen 20 Jahre zurückgeblickt. So wurde insbesondere noch mal auf die Anfangszeit mit Nico Thern und Thomas Meier eingegangen. Die ersten Jahre waren vor allem durch die Ausbildung der Schüler aber auch durch viele Vorführungen im Klützer Winkel geprägt. Damit legten sie das Grundgerüst für die heutige erfolgreiche Vereinsarbeit. Dementsprechend wurden die beiden für ihre Verdienste um den Verein und für die Förderung der Kampfkunst im Klützer Winkel zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Zusammenschluss mit Aikido-Schule

Zurückgeblickt wurde auch auf Zeiten, in denen es mal nicht so gut lief. So gab es ab 2009 etwa zwei Jahre, als es eine Phase der Restrukturierung gab. Mit viel Herzblut, Leidenschaft und Unterstützung überstand der Budookan aber auch diese Zeit und erreichte wieder neue Höhepunkte. So entstand durch den Zusammenschluss mit der Aikido Schule NWM im Jahr 2017 zu einem gemeinsamen Verein, dem Budo M-V e.V.

Zum Abschluss der Feier dankte der Vorstand den Sponsoren und Unterstützern des Vereins sowie den Familien der Mitglieder. Ohne deren Engagement und Unterstützung über die letzten 20 Jahre, sei es materiell oder mit Rat und Tat, würde der Verein nicht so lange existieren.

Von Malte Behnk