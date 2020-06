Schönberg/Selmsdorf

Nach dem Ende der Corona-Zwangspause können sich Leser in Schönberg und Selmsdorf wieder einfach und günstig Bücher besorgen. „Es läuft gut an“, sagt Andrea Scheibner, Leiterin der öffentlichen Bibliothek, die der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ (Kuk) in Selmsdorf betreibt. Die 42-Jährige berichtet: „Gleich in der ersten Woche war die Resonanz gut. Das ist auch so geblieben.“

Zuerst kam eine Mutter mit Kind

Wieder gut angelaufen ist auch der Betrieb der öffentlichen Bücherei, die der Verein Kuk in Schönberg unterhält. Bibliotheksleiterin Johanna Birnbaum sagt: „Ich freue mich darüber, dass meine Leser sich wieder mit Büchern versorgen können.“ Das sei gerade in einer Zeit wie jetzt sehr wichtig. Die erste Kundin, die wiederkam, war eine Mutter mit Kind. Die beiden sind jetzt viel zu Hause. Sie nutzen die Zeit gerne zum Lesen.

Johanna Birnbaum berichtet: „Es sind schon viele Leser gekommen – aber gut verteilt.“ Das trifft sich gut, denn wegen der Corona-Abstandsregeln ist der Besuch der Büchereien in Schönberg und Selmsdorf begrenzt. „Bisher musste aber niemand draußen warten“, erklärt Johann Birnbaum.

„Es funktioniert wirklich gut“, bestätigt Andrea Scheibner. Sie sagt: „Was auffällt: Leser kommen eher einzeln.“ Jetzt passiert es häufiger, dass Erwachsene Bücher für ihren Nachwuchs ausleihen oder Kinder allein kommen, die vor der Corona-Zeit mit ihren Eltern die Bibliothek besuchten.

Büchereileiterin bietet besonderen Service an

Johanna Birnbaum sagt: „Man muss Abstand halten, das ist im Moment ja allgegenwärtig.“ In der Bücherei in Schönberg ist das nicht immer einfach. Ihre Gesamtfläche ist zwar groß, viele Räume sind aber klein. „Bisher hat es aber immer funktioniert“, berichtet die Bibliothekarin. In der Corona-Zeit bietet sie Lesern einen besonderen Service: „Man kann mich gerne anrufen. Ich stelle die gewünschten Bücher vor der Haustür ab.“ Der Anrufbeantworter sei immer an. „Man kann mir auch Wünsche draufsprechen“, erläutert Johanna Birnbaum.

Andrea Scheibner macht ebenfalls alles, damit die Leser gut und gesund durch die Corona-Zeit kommen. Sie ermöglicht sogar eine kontaktlose Ausleihe. Das funktioniert so: Der Leser nimmt die gewünschten Bücher aus den Regalen und hält sie der Bibliotheksleiterin hin. Andrea Scheibner nimmt dann einen Scanner zur Hand und liest die Strichcodes ein, mit dem jedes Buch ausgestattet ist. Die Codes übermitteln dem Büchereicomputer, was der Leser ausleiht.

Größtmögliche Hygiene ist angesagt

Auf größtmögliche Hygiene achtet Andrea Scheibner auch, wenn ein Leser Bücher zurückgibt. Die Bibliothekarin lässt sie mehrere Tage liegen, bevor sie sie zurück in die Regale stellt.

In Schönberg erklärt Johanna Birnbaum: „Ich bin dabei, alles auf Codes umzustellen.“ Das machte sie bereits in der Corona-Zwangspause. Eine kontaktlose Rückgabe ermöglich die Bibliotheksleiterin so: Leser können die Bücher auf einen separaten Tisch legen, der vor Johanna Birnbaums Schreibtisch steht. So bleibt auch der Corona-Abstand gewahrt. Wenn jemand es wünscht, setzt die Büchereileiterin eine Alltagsmaske auf.

Öffnungszeiten und Telefonnummern Geöffnet ist die Bücherei in Schönberg in der Feldstraße 28 dienstags von 14.30 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 13.30 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr, freitags von 14.30 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat von 11 bis 15 Uhr. Die Öffnungszeiten der Bibliothek in Selmsdorf, Lübecker Straße 35: montags 14 bis 18 Uhr, dienstags 9 bis 13 Uhr, mittwochs 9 bis 13 Uhr, donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr und jeden dritten Sonnabend im Monat 9 bis 13 Uhr. Telefonisch ist die Bücherei in Selmsdorf unter 038823/ 539812 zu erreichen. Die Nummer der Bibliothek in Schönberg ist die 038828/238288.

Für einen Leser war es in der Corona-Pause der Büchereien kein Problem, die Leihfrist einzuhalten. Sie wurde einfach bis in die Zeit danach verlängert.

Finanziell kommen die Bibliotheken in Schönberg und Selmsdorf durch die zeitweise Schließung nicht in die Bredouille. Der Grund: Die Leser zahlen keine Ausleihgebühr pro Buch, sondern eine günstige Pauschale pro Jahr.

Von Jürgen Lenz