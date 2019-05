Grevesmühlen

Zu eng, zu voll, zu unattraktiv – die Wismarsche Straße in Grevesmühlen wurde Anfang der 1990-er Jahre als eine der ersten Straßen in der ehemaligen Kreisstadt saniert. Doch die Neugestaltung hat sich heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Umbau, als nicht unbedingt die optimale Lösung erwiesen. Der Platz reicht nicht aus, die Bürgersteige sind zu schmal, die Parkflächen ebenfalls. Die damals gepflanzten Linden erschweren die Situation zusätzlich. Nun sollen am Sonntag, 26. Mai, die Einwohner von Grevesmühlen per Bürgerentscheid abstimmen, ob die Straße umgebaut werden soll. Bedeutet zum Beispiel: Die nördliche Seite, auf der sich unter anderem Rossmann befindet, soll so umgebaut werden, dass der Gehweg deutlich breiter würde. Dafür wird die Zahl der Parkplätze reduziert. Auch die Straßenkreuzungen sollen so angepasst werden, damit auch Senioren ungefährdet über das Kopfsteinpflaster gehen können. Der Bürgerentscheid wird zusammen mit der Kommunal- und Europawahl durchgeführt.

Michael Prochnow